Cardelús acaba 21è a Sepang

Xavi Cardelús ha acabat el penúltim Gran Premi de la temporada, disputat aquesta matinada al circuit de Sepang, en la 21a posició en una cursa en la qual ha anat progressant des del començament.

L'andorrà sortia 26è i a les tres primeres voltes ha recuperat dues posicions per fer un altre pas endavant i situar-se 22è al novè gir, sempre rodant en grup. A partir d’aquí, el del Fantic Racing ha pogut fer un canvi de ritme per consolidar la posició i mantenir-la fins a acabar millorant un lloc. La seva volta ràpida ha estat un 2’07.973 i l’ha fet, com la majoria dels participants, al seu segon pas per la línia d’arribada.

"Ha estat una cursa complicada per les condicions, les característiques de la pista i el fet d‘haver de gestionar molt el neumàtic de davant, tant al principi com a mesura que anava perdent tracció", ha dit Cardelús, tot afegint que durant les primeres vuit o nou voltes tenia "alguna cosa més" que els membres del grup en el qual es trobava i que quan ha tingut pista lliure "ja he pogut apretar i sentir-me molt més a gust".

Cal apuntar que arran de la tragèdia que viu des de dimarts la Comunitat Valenciana, els promotors del Campionat del Món de MotoGP, amb l’acord de tothom al 'paddock', han decidit no fer l’últim Gran Premi de l’any al Circuit Ricardo Tormo. Aquesta cita, la darrera per cloure el curs, tindrà lloc al Circuit de Barcelona-Catalunya.