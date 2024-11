Gran afluència de visitants a la 12a Mostra de Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra

També ha destacat la presència d’un food truck de Lluís Dejuan, situat a l'entrada del centre comercial, oferint productes locals com formatges, embotits, mel i confitures. Productes Agrícoles i Artesans d'Andorra és una marca col·lectiva registrada pel Departament d'Agricultura i actualment agrupa 37 productors, una xifra en creixement constant.

La Mostra, organitzada pel Departament d’Agricultura del Govern d’Andorra i la revista gastronòmica digital Menja’t Andorra, amb la col·laboració del centre comercial, té l’objectiu de promoure els productes locals entre els turistes i residents. Enguany, hi han participat productors com les cerveses artesanes Alpha, la xocolata Xocland, els cosmètics Pocions de Lluna Nova, els dolços Estopiñán, l’hidromel Asgard i el licor d’herbes de muntanya Ratassia de la Carmeta.

Aquest esdeveniment, que va tenir lloc entre divendres i diumenge, ha generat una gran activitat al centre comercial, on els paradistes han expressat la seva satisfacció per les vendes aconseguides al llarg dels tres dies.

