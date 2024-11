Demanen 900 euros per realitzar la visita d'un pis

El problema de l’accés a l’habitatge a Andorra continua empitjorant, amb preus de lloguer que no deixen de créixer i amb condicions que, sovint, desafien els límits de la raonabilitat, arribant en alguns casos a situacions de frau. Un cas recent il·lustra aquesta preocupant situació: un suposat propietari exigia el pagament d’una mensualitat completa – 900 euros – simplement per visitar un pis d’una habitació al carrer Prat de la Creu, a Andorra la Vella.

Segons l'anunci, publicat a la plataforma Idealista, el pis, amb una sola habitació, es llogava per 900 euros mensuals, una quantitat ja força elevada tenint en compte les dimensions de l'immoble. No obstant això, l'aspecte que més ha sorprès ha estat la condició imposada pel suposat propietari per poder fer una visita: un avançament de 900 euros en concepte de “reserva”.

Un dels interessats en el pis, en veure aquesta condició, va decidir posar-se en contacte amb EL PERIÒDIC per explicar la seva experiència. “Inicialment, tot semblava real, però la sorpresa va arribar quan em va demanar una mensualitat només per visitar el pis”, relata l'afectat. “Jo vaig tenir la precaució de sospitar que es tractava d’una estafa, però una persona amb urgència per trobar habitatge podria caure en aquest engany”.

La justificació del suposat propietari era que residia al nord d'Espanya i necessitava desplaçar-se fins al Principat per ensenyar el pis, fet pel qual demanava el pagament avançat d’una mensualitat per cobrir les despeses de desplaçament. Actualment, el pis en qüestió ha desaparegut de la plataforma on s’anunciava. Segons ha pogut saber aquest mitjà de comunicació, en la conversa entre l’afectat i el suposat propietari queda evidenciat que l’anunci era un frau.