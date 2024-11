Judith Casal sol·licita informació sobre adjudicacions directes sense edicte en diversos ministeris

La presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Judith Casal, ha registrat quatre demandes d’informació per aclarir adjudicacions directes atorgades sense edicte, i per tant sense informació pública detallada, en diversos ministeris del govern. Aquestes sol·licituds han estat formulades després de constatar l’existència d’aquestes adjudicacions en la resposta que l'executiu va proporcionar a una petició anterior d’informació feta per Casal.

Entre les demandes destaca la petició de documentació relacionada amb l’assessorament per a la redacció de l’Avantprojecte de llei per al cultiu de cànnabis. Aquesta adjudicació, gestionada pel Ministeri de Presidència, Economia i Empresa, es va realitzar per modalitat directa el passat 11 de maig de 2022, per un import de 24.560 euros.

Casal ha sol·licitat, a més, la documentació detallada sobre una altra adjudicació duta a terme pel Ministeri de Justícia i Interior, la qual inclou serveis d’assessorament tècnic i jurídic. Aquesta adjudicació es va realitzar el 19 de juliol de 2023 i va ascendir a 26.752 euros.

D’altra banda, les dues últimes demandes d’informació fan referència al Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats. En primer lloc, Casal ha sol·licitat la documentació relativa a l’assessorament en coordinació i disseny d’estratègies en projectes de relacions institucionals, adjudicat el 13 de març de 2024 per un valor de 17.600 euros. En segon lloc, ha demanat la informació sobre un encàrrec d’assessoria tècnica adjudicat directament el 17 d’abril de 2024 per un import de 7.837,50 euros.

Aquestes peticions d’informació pretenen aportar llum sobre els criteris i els detalls d’aquests encàrrecs realitzats sense concurs públic, segons la presidenta socialdemòcrata.