Altra vegada repartiment de punts (0-0)

Diuen que mai n'hi ha dos sense tres, i l'FC Andorra avui n'ha sigut mostra. Després del passi de ronda a la Copa del Rei contra el Don Benito, els tricolor no han pogut passar de l'empat sense gols contra l'Ourense, cuer juntament amb l'Amorebieta, en un partit encallat i amb un jugador menys des del minut 60 per sumar el tercer empat consecutiu a Primera Federació.

La primera del partit l'ha signat un jugador local, Iván del Olmo, provant sort al minut dos des de molt lluny i amb Oier Olazábal refusant. L'inici del duel ha estat amb domini pirenaic, i al 10' han tingut la seva primera amb una centrada lateral de Jesús Clemente que Manu Nieto no ha rematat al primer pal de miracle i a la qual Luismi Redondo tampoc ha arribat al segon. La pilota era andorrana, però lluny d'imposar un ritme ràpid, han arribat justos a porteria contrària, i eren els gallecs qui sortien al contraatac, tot tancats a camp propi i obligant als de Ferran Costa a buscar espais que no trobaven.

Sense accions destacades, no ha estat fins a gairebé la mitja hora de partit (28') quan Iván Rodríguez ho ha intentat amb un tir des de la frontal que Raúl Marqueta ha aturat amb una estirada, i posteriorment sent Álvaro Peña qui hi provés amb el mateix resultat. A partir de llavors els locals s'han despertat i el partit s'ha trencat del tot, havent de ser Olazábal l'encarregat d'aturar els atacs rivals i aconseguir portar la igualada al lluminós a la mitja part.

A la tornada dels vestidors s'ha vist un FC Andorra molt més dinàmic i combinatiu, de nou contra un Ourense tancat a camp propi. Però, al 60' ha tingut lloc l'acció que canviaria el matx: César Morgado ha vist la vermella directa, agafada amb pinces, després de perdre la pilota i voler-la recuperar ràpidament, provocant una falta sobre el capità contrari, Jerin Ramos. En un primer moment s'han capgirat els papers, i han estat els de l'O Couto qui han pres la iniciativa. Els ha durat poc, i els del Principat, tot i ser un menys, han tret forces per jugar de tu a tu per tornar-se a fer amb la pilota.

De totes maneres, la més clara dels tricolor ha estat una falta directa (72') a tocar de l'àrea que Álvaro Martín, molt desencertat, ha xutat directe a la barrera. Durant els minuts finals ser un jugador menys ha passat factura als de Costa, a qui l'entrada de 'Lauti' de León avui no els ha servit de gaire, i han acabat patint veient com els de Pablo López, nou entrenador anunciat ahir, es quedaven a res de transformar la diana i endur-se el triomf.

Amb aquest punt, l'FC Andorra es manté en places altes de la taula amb 17 punts, però a 10 del primer classificat, la Cultural Leonesa.