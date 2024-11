Les errades en la segona part tornen a perjudicar el MoraBanc (80-70)

El MoraBanc Andorra ha vist com les errades comeses durant els dos darrers quarts de l'enfrontament amb l'Hiopos Lleida l'han condemnat a una derrota per 80-70 que ha deixat un gust agredolç. Després d'imposar-se en gran part del partit, els de Natxo Lezkano no han pogut mantenir l'avantatge, superats per un club acabat d'ascendir que ha assolit la seva tercera victòria de la temporada a base d'un bon joc ofensiu. A banda, preocupen les lesions de Ferran Bassas (bessó), Rafa Luz (molèsties a l'isquiotibial) i Jerrick Harding (espatlla dreta), que podrien acabar sumant-se a la baixa de Shannon Evans.

La paraula 'intensitat' ha definit els 10 primers minuts del partit. Com era d'esperar, el Lleida ha sortit a buscar la victòria des del minut zero. El marcador ràpidament ha mostrat el 5-0 en dues jugades consecutives dels locals, però Harding seria l'encarregat d'obrir el parcial tricolor amb quatre punts seguits. Les jugades ofensives de Corey Walden i Kenny Hasbrouck han fet molt mal a un MoraBanc que ha volgut demostrar en tot moment la seva qualitat. Amb tot, Ben Lammers i Nacho Llovet han arribat a parar moltes de les jugades dels dos escortes lleidatans. El pivot estatunidenc dels pirenaics ha posat el 9-9 al digital. D'altra banda, Harding tenia intencions de poder augmentar la distància, tot i que no ha arribat a fer-ho, mentre que Llovet pararia a un enorme Hasbrocuk en una jugada de 4x4. A la prèvia, Lezkano mencionava que els seus havien de millorar en els rebots, i així ho han demostrat al Barris Nord, encara que també estaven molt precisos en les jugades en llarg. El primer parcial s'ha tancat amb un 19-18 que ha demostrat la paritat en el joc.

Luka Božić ha protagonitzat la primera cistella del segon quart amb una robada espectacular que posaria la diferència de tres. Això sí, era momentània perquè Harding arribava com un coet, passejant-se per tota la defensa lleidatana i trobant el forat ideal per posar per davant als tricolor per primer cop. Empat a 25 i ha fet la sensació que encara faltava molt duel. Un dels jugadors que Lezkano ha trobat més a faltar, Sekou Doumbouya, ha tornat a l'equip deixant marca. De fet, seria el francès qui donaria una passada a Stan Okoye pel 25-29 abans del temps mort de Gerard Encuentra. Un doble 2+1 provocat per Aaron Ganal feia que els locals tornessin a estar per davant al digital, tot i l'errada del darrer lliure per part d'Oriol Paulí.

A quatre minuts de la mitja part, els visitants ja tenien 10 pèrdues. Les estadístiques han demostrat les hores baixes en la possessió dels de Lezkano. Edo Murić ampliaria la distància a cinc (37-32), just quan el matx començava a estabilitzar-se, però, Lammers apareixia fent un 2+1 per deixar clar que, tot i la baixada d'intensitat, el MoraBanc continuava dins del partit. Un dels distintius més clars dels lleidatans era la capacitat per córrer i insistir en les jugades. Amb tot, els visitants han pogut frenar-los en diversos moments. Dues cistelles de Harding, un triple i una de dos, i amb el segon tap de Lammers, el marcador passaria del 39-37 al 39-42. Es notava que els andorrans volien anar als vestuaris amb avantatge, per mínima que sigui. La darrera possessió del Lleida es desfaria amb una robada de Chumi Ortega que acabaria per a Nikos Chougkaz i una diferència final de set (39-46).

El Lleida ha retornat dels vestuaris amb força. Una primera cistella de Paulí, un llançament fallat de Lammers i un triple de Harding després del rebot d'Okoye marcarien les primeres jugades. Harding i Paulí s'immergirien en un duel per veure qui encistellava més cops de tres que acabaria perdent l'estatunidenc, i els àrbitres han iniciat amb les decisions polèmiques, una situació que no ha estat ben rebuda per part del tècnic de Portugalete. En aquest sentit, es xiularia una falta tècnica a la banqueta tricolor que deslligaria a conformitat de Lezkano. Després de minuts sense marcar, Harding encistellava pel 46-52. En els últims minuts del quart, el MoraBanc ha començat a cometre errades que no havia fet abans, i una altra intervenció defensiva de Lammers no evitaria un nou 2+1 per als lleidatans. La intensitat tornava a ser el sisè jugador per als dos clubs. Quan ha semblat que els d'Encuentra podien arribar a l'empat, Harding ha encetat una bombeta increïble per 54-60 amb el parcial més baix dels quatre (15-14).

Errades, errades i més errades. La manca de solidesa començava a condemnar fins al punt en el qual l'Hiopos Lleida ha retallat diferències fins al 61-62. I, volent remeiar les seves travessades, Ganal ha fet un espectacular tir de dos (61-64). En menys de tres minuts, i amb una possible lesió de Harding, el marcador ja era desfavorable per als andorrans. Amb un triple del Lleida es desfeia l'empat a 64, però Kyle Kuric era l'encarregat de retornar-lo. El caos s'apoderava d'un MoraBanc que havia d'accelerar i millorar la precisió si volia acabar guanyant el duel, però els lleidatans havien posat una marxa més i això s'ha reflectit al digital (72-70). Harding, lesionat, fallava un lliure que podia haver marcat la diferència d'un, i en la següent jugada, un Murić que ha estat un dels protagonistes de l'enfrontament encistellava un triple per als cinc d'avantatge.

Tot i les contínues oportunitats, els del Principat no han pogut acabar marcant una victòria que Thomas Bropleh matava per un 80-70. Així doncs, el MoraBanc Andorra rebrà a la Bombonera a l'UCAM Murcia, dissabte vinent a les 18.00 hores, informa l'ANA.