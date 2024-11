Traslladat a l'hospital un nen de 12 anys en ser atropellat

Un nen de 12 anys ha estat traslladat a l'hospital en ser atropellat per un turisme de matrícula andorrana, segons informen fons policials. El menor resident ha patit de ferides lleus motiu pel que ha estat traslladat a l'hospital, on segons informació oficial està estable, però es quedarà ingressat.

Per El Periòdic

