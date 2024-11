Esports destina 4,6 milions en subvencions, gairebé un 15% més respecte a l'any 2023

Pel que fa a les beques del Programa d’Alt Rendiment d’Andorra (ARA) , hi ha hagut 44 esportistes amb beca econòmica (31 la temporada anterior) i la quantitat total liquidada ha estat de 373.654,33 euros, un 23,9% més que el curs anterior. D’aquests, el programa Elit ha rebut un 39,9% (40,1% la temporada anterior), el programa Promeses un 31,1% (33,3% la temporada anterior), el programa Plans Especials/Pre-elit un 7,5% (7% la temporada anterior), el programa Joves Promeses un 4% (mateixa proporció) i el nou programa Esports Col·lectius un 3,7%.

Els ajuts puntuals a federacions i entitats esportives atorgats enguany sumen un total de 336.000 euros. Destaca que un 47,6% del total es reparteix equitativament (40.000 euros) entre: Federació Andorrana de Basquetbol (FAB), Federació Andorrana de Natació (FAN), Federació Andorrana d’Atletisme (FAA) i Federació Andorrana de Voleibol (FAV). Pel que fa a les altres entitats, han estat dotades amb 30.000 euros la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC), la Federació Andorrana de Judo i Jujitsu (Fandjudo) i la Federació Andorrana de Tenis (FAT); amb 26.000 euros, la Federació Andorrana de Rugbi (FAR); amb 24.000 euros, la Federació Andorrana de Karate (FAndKarate); amb 18.000 euros, la Federació Andorrana de Gimnàstica (FAG) i, finalment, amb 12.000 i 6.000 euros la Federació Andorrana de Tenis Taula (FATT) i la Federació Andorrana de Tir (FAT), respectivament.

Durant l’any 2024 s’han atorgat un total de 4.612.790 euros en subvencions i ajuts puntuals a federacions i entitats esportives, el que representa una variació positiva del 14,7% respecte a l’any 2023, segons les dades del ministeri de Cultura, Joventut i Esports tractades i publicades pel departament d'Estadística. Quant a les subvencions a federacions i entitats esportives, s’han atorgat un total de 4.276.790 euros, un 7,6% més respecte a l’any passat. Destaca la subvenció per la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), la qual ascendeix als 1.300.144,16 euros, la qual cosa suposa un 30,4% de l’import total atorgat (28,9% l’any anterior).

Per El Periòdic

