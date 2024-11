El Pas treu un punt contra el líder

PENYA ENCARNADA 0 - RANGER’S FC 6

Correctiu important d’un Ranger’s que una setmana més es reivindica com un dels favorits al títol i a les places europees. L'acabat ascendit va obrir la jornada 7 amb el partit de dissabte i va golejar davant el Penya Encarnada per retallar les distàncies amb l’Inter a dos punts. Els lauredians se’n van anar al descans amb un gol d’avantatge, l’aconseguit per Monsif Khttar al minut 12. La segona part va començar amb l’expulsió per vermella directa a Laffont i al 63', Khttar va veure de nou porteria per signar un doblet. Ja en el tram final, Armando León va marcar el 0-3 al minut 73, al 76' va ser Prieto qui va fer pujar el 0-4 i van tancar la golejada Bordalló al 87' i Emi al 90'.

CF ESPERANÇA 0 - FC SANTA COLOMA 2

El diumenge va començar amb la victòria davant l’Esperança d’un FC Santa Coloma que també s’ha vist beneficiat per les taules d’Inter, Atlètic i UE, i s’ha situat quart a quatre punts del lideratge. Páez va rematar a dins al minut 14 una centrada teledirigida de Mourelo per inaugurar el marcador. Ema va fer grans intervencions per mantenir el seu equip viu, però res va poder fer el meta de l’Esperança per impedir el 0-2, obra de Manu Calvo al minut 42. A la segona part els colomencs van continuar el seu domini tot i que les ocasions van ser més escasses i el marcador ja no es va moure més.

FC PAS DE LA CASA 1 - INTER ESCALDES 1

El líder es va deixar dos punts davant un seriós FC Pas de la Casa que suma ja cinc jornades sense perdre. Guillaume López va estar a prop d’inaugurar el marcador al minut 11, però la seva rematada de cap va sortir lleugerament alta. Al 22', el francès va tornar a ser protagonista, aquest cop com a assistent amb una passada de la mort a Sascha, que va marcar el 0-1. Amb tot, superada la mitja hora i en una de les poques ocasions dels encampadans a la primera part, Salguero va enviar una falta al pal i al rebuig, Selva va marcar l’1-1 a plaer. La segona part va començar amb un xut enverinat de Guillaume que va llepar l’escaire. Poques ocasions en un segon temps que a partir del minut 73, va deixar el Pas en inferioritat per una vermella directa a Portuga. De la Torre va disposar de dos xuts des de fora l’àrea en els últims minuts que podien desequilibrar el marcador. Amb tot, al final repartiment de punts.

ATLÈTIC ESCALDES 0 - UE SANTA COLOMA 0

Els campions de les dues darreres edicions de la Lliga Multisegur s’enfrontaven sabent que l’Inter havia empatat. Tenien una oportunitat d’or per retallar-li punts al líder, però al final es van haver de conformar amb un altre repartiment de punts. En un partit que va anar de més a menys, l’Atlètic va trigar 20 segons en amenaçar la porteria contrària, però Pedja, gairebé sense angle, va xutar fora a porta buida. Poc després avisaria també Barrene i la primera acció de perill dels colomencs va arribar al minut 18, amb un xut de Virgili. La més clara per als colomencs, però, va arribar abans del descans, amb un control i rematada de Youssef des del punt de penal que va picar al pal. L’Atlètic va tornar a sortir amb una marxa més en la segona part i d’aquí va néixer una rematada de cap de Palao al 50' que va treure amb la punta dels dits Alex Ruiz i una segona un minut més tard; Mota va robar en àrea contrària, va assistir al segon pal però Alex Gómez no va arribar per centímetres. El partit va acabar amb un xut potent de Bolívar que va refusar Marinovich perquè el partit acabés sense gols per segona vegada aquesta temporada.

FS LA MASSANA 0 - FC ORDINO 3

L'FS La Massana, juntament amb l’Esperança, és l’únic equip que encara no ha estrenat el seu caseller de triomfs. En aquesta jornada va caure en el derbi de les Valls del Nord davant un hipotètic rival de la zona baixa, un Ordino que es va avançar ben d’hora, al minut 7, amb una centrada de Mauri que va rematar al fons de la xarxa Reyes al primer pal. Superat l’equador de la primera part va arribar la primera ocasió clara per als massanencs, però Bernat va veure com Xisco li treia la pilota dels peus quan ja l’encarava dins l’àrea. Kabir va poder empatar abans del descans, però va rematar alt dins l’àrea. La segona part va començar amb el segon gol de l’Ordino, fruit d’una contra de tiralínies que va definir Borja Morales a l’escaire. La Massana va continuar insistint a la recerca de la remuntada, però Kabir i Germán es van trobar amb Xisco i ja als últims minuts, amb els massanencs bolcats a l’atac, va arribar la sentència mitjançant Yenerei.