La Fandjudo s'endú quatre medalles del Campionat d’Europa dels Petits Estats

Xipre va acollir el passat cap de setmana el Campionat d’Europa dels Petits Estats, on la Federació Andorrana de Judo (Fandjudo) hi va prendre part en cadet i sènior, assolint quatre medalles i quedant-se a les portes d'ampliar la xifra.

Els primers a competir van ser els cadets, amb Isona Cerro (+70 kg) caient a la final i assolint la plata, Joan Gilabert (-60 kg) fent-se amb el bronze, i Jan Balleste (-81 kg) i Mihail Kraljevski (+90 kg), aquests dos sense accedir al podi tot i fer bons combats. Després va ser el torn dels sèniors amb David Lescano (+100 kg) enduent-se l'argent, Joaquim Tomàs (-81 kg) i Albert Figueiredo (-90 kg) perdent la final pel bronze, i Alda Babi en -52 kg, Pere Armenta en -60 kg, Marc Reig en -73 kg.

D'altra banda, també va tenir lloc la competició per equips mixtos, on Andorra va presentar equip tot i la baixa d'última hora Lescano per lesió. Doncs, el conjunt va estar format per Babi, Cerro, Reig, Tomàs i Figueiredo, i va acabar tercer després de caure contra l'amfitrió i Luxemburg. "Aquesta competició era un objectiu molt important en el nostre calendari que, a més a més, ens ha permès veure on estem en comparació als altres Petits Estats de cara els Jocs d'Andorra de l'any vinent", han esmenat des de la federació.