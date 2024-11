La inflació interanual puja a l’1,8% a l’octubre impulsada pels aliments i el transport

La variació interanual estimada de l'IPC per al mes d'octubre s’ha situat en l’1,8%, segons l’indicador avançat publicat aquest dilluns pel Departament d’Estadística. Aquesta previsió, si es confirma, representaria un increment d'una dècima respecte a l'IPC de setembre, que va ser de l'1,7%.

L’augment de la inflació s’explica, principalment, per l’increment en els preus dels grups d’aliments i begudes no alcohòliques i de transport. En canvi, el grup de vestit i calçat hauria contribuït a moderar l’índex d’inflació.

Si es compara amb els països veïns, l’IPC avançat d’Espanya també se situa en l’1,8%, un augment de tres dècimes respecte a la variació registrada al setembre. Pel que fa a França, l’indicador es manté en l'1,2%, el mateix nivell que el mes anterior.

Cal recordar que l’indicador avançat es calcula amb l’objectiu d’oferir informació equiparable, en temps i qualitat, a les dades que publiquen els instituts d’estadística de la UE. Aquest indicador segueix la mateixa metodologia que l’IPC, amb la diferència que es basa en dades preliminars, ja que utilitza aproximadament el 98% dels preus recollits per al mes d’octubre. Per a les sèries de preus encara no disponibles, es fa servir el preu del mes anterior. L’indicador avançat té un caràcter orientatiu i, per tant, pot no coincidir exactament amb la dada definitiva de l’IPC.