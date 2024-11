Dos ors per la FAndKarate a Mònaco

El passat cap de setmana va tenir lloc el Campionat Europeu dels Petits Estats a Mònaco, on la Federació Andorrana de Karate (FAndKarate) hi va participar amb cinc competidors i en va endur dues medalles d'or i una d'argent.

Les més destacades van ser Lola Vega en kumite júnior (-59 kg) i Aina Padilla en kumite sub14 (-47 kg). La primera va passar la primera ronda per BYE, en la segona es va desfer la competidora de Luxemburg per 5-3 i, en la final, es va veure les cares contra la xipriota, vencent per 1-0 i convertint-se en campiona. Per la seva part, Padilla va enfrontar-se a primera ronda a Xipre vencent per 4-0, en segona es va desfer de Montenegro per 3-0, i a la final, contra Malta, es va proclamar campiona enduent-se el triomf per 4-0.

Silvio Moreira, en kata sènior, va caure a primera ronda contra Xipre (22.00-22.50), mentre que Maria Ubiergo, en kata cadet, va caure a semifinals i la repesca, i va finalitzar cinquena. Paula González, en kumite júnior -48 kg, eren només tres competidores, per la qual cosa el format va ser Round-Robin (lligueta) i no el format habitual de joc decisiu. L'andorrana va perdre el primer combat contra la luxemburguesa per 0-2, va empatar a zero el segon davant Xipre i, en haver-hi un empat total de punts, es va tornar a enfrontar a la xipriota per decidir el segon i tercer lloc, guanyant i proclamant-se subcampiona de la cita.