Govern destina sis milions d'euros a la construcció de 30 habitatges assequibles al Cedre

El cap de Govern, Xavier Espot, i el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, han formalitzat avui la signatura del conveni per desenvolupar un projecte d’habitatge assequible a l'edifici del número 18 del carrer El Cedre, a Santa Coloma. Aquesta signatura preveu la construcció d'un edifici de sis plantes amb 30 pisos destinats a necessitats residencials, fent-se efectiva davant la presència de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol; el conseller comunal de Transformació Digital, Sostenibilitat i Habitatge, Marc Torrent, i el conseller de Serveis Públics, Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes.

Aquesta col·laboració institucional es marca en una perspectiva de treball conjunt per afrontar la problemàtica de l'habitatge, amb la implicació del Govern i el Comú d'Andorra la Vella en un projecte que busca "materialitzar l'acord de forma ràpida i eficaç", ha destacat Espot, qui ha afegit: "Aquest projecte és una mostra de la nostra voluntat de cooperació institucional. Si remem en la mateixa direcció, podem aconseguir més i millors resultats per a la nostra gent". El conveni inclou la cessió del terreny per un període de 40 anys, i l'Executiu s'ha compromès a licitar i adjudicar les obres en un termini màxim de 18 mesos, amb l'objectiu que l'edifici estigui finalitzat entre finals de 2026 i principis de 2027.

El projecte s’emmarca en la responsabilitat constitucional de les institucions d’oferir solucions a la crisi actual amb "una perspectiva conjunta" que implica "mirar en la mateixa direcció per resoldre les problemàtiques socials", ha subratllat Espot. A més, el cap de Govern ha recordat altres acords signats recentment amb comuns com el de la Borda Nova, els quals també busquen ampliar l'oferta d’habitatge assequible al país: "Continuarem sumant esforços amb els comuns, perquè l'habitatge assequible és una prioritat compartida per tots nosaltres."

Per la seva banda, González ha detallat que el projecte ja va ser iniciat per l’anterior corporació, però que ara el Comú l’assumeix amb el suport de la institució governamental i de la cartera de Territori, encapçalada per Raül Ferré. "És un projecte en què el Comú posa tot el seu compromís per fer-lo realitat. Ha estat clau l'ajuda del ministre Ferré per donar l'impuls necessari", ha comentat el mandatari comunal, tot afegint que "aquest projecte és una aposta per millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans, i ens sentim orgullosos de poder contribuir-hi."

González ha explicat que aquest pla s'insereix dins d’una "estratègia coordinada" amb diferents fases. A curt termini, es treballa per ordenar la situació d’habitatge mitjançant la Conselleria d’Habitatge i per aplicar noves prestacions econòmiques. En el termini mig, s'engegarà el programa 'Reviu Andorra la Vella', inspirat en un projecte similar de recuperació d'habitatges a Madrid. També es vol recuperar espais públics per posar-los al servei de la comunitat, amb l'objectiu de crear habitatges o espais de cohesió social. "El nostre compromís és clar: abordar aquest tema crucial per a la qualitat de vida dels ciutadans. És un projecte que s'anirà completant en els propers tres anys", ha subratllat el cònsol.

La construcció del nou edifici de sis plantes tindrà un cost aproximat de sis milions d'euros, mentre que el projecte inicial és de 300.000 euros, segons les estimacions del Comú, el qual ha confirmat la viabilitat de l'estructura actual. "Aquest projecte és una mostra de la nostra voluntat d’oferir habitatge assequible a la nostra gent. Sabem que la pressió habitacional és intensa, però aquesta és una passa important", ha puntualitzat González. El Govern, però, realitzarà un estudi addicional per assegurar que no calgui afegir cap cost extra. A més dels habitatges, la planta baixa de l'edifici serà un espai comunitari destinat a la gent gran i als joves de la zona, ha destacat el cònsol major, qui ha remarcat la importància d'aquest espai com a punt de trobada: "Volem que aquest edifici no només sigui un lloc per viure, sinó també un punt de connexió per a la nostra comunitat".

En resposta a preguntes sobre altres projectes similars, Espot ha confirmat que es preveu construir un edifici de 34 habitatges a Escaldes, 70 a la Massana i 44 a la Borda Nova. Pel que fa al projecte del Cedre, s’espera que hi hagi habitatges de tipologies variades, encara per definir, per atendre diferents necessitats de les famílies. González també ha assenyalat que aquest projecte s’emmarca dins d’una estratègia de col·laboració publicoprivada que, segons Espot, és clau per maximitzar els recursos en habitatge assequible. "Les col·laboracions publicoprivades són essencials per garantir que els nostres projectes siguin viables i sostenibles a llarg termini", ha explicat el cap de Govern. A més, ha avançat que hi ha una partida destinada de 23 milions d'euros per al desenvolupament d'habitatges assequibles, gestionada a través de l’Institut de l’Habitatge (INH).

Pel que fa a l’accés, aquest es farà pel carrer del Cedre i inclourà una plaça comunitària per fomentar la interacció entre veïns i l'ús per a activitats socials. El cònsol major d'Andorra la Vella ha conclòs reiterant la importància de la cooperació entre institucions per fer front a la situació crítica de l’habitatge: "La cooperació amb el Govern és fonamental per trobar solucions a llarg termini en habitatge", tot indicant que el projecte final serà gestionat a través de l’INH, garantint així "la continuïtat i l’equilibri econòmic en la seva gestió futura".