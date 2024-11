Vives continua la seva cita a l'UdA destacant el vessant humanitari de la institució

Tota ajuda és poca i més en els dies tan crus que vivim a causa d'un temporal que sembla que no s'atura. Una mica de llum és el que ha aportat avui la visita del copríncep episcopal i arquebisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives, a les instal·lacions de la Universitat d'Andorra. Acompanyat pel mossèn Pepe Chisvert, a les 10.00 hores l'ha rebut a l'entrada de la universitat el mateix rector, Juli Minoves, i part de la junta acadèmica. Embadalit i fascinat, el copríncep ha vist com al passadís de la planta principal del centre hi havia una gran quantitat de materials i recursos destinats en el primer dia d'ofrena als damnificats per la Dana a València i a part de la península.

Un gest molt solidari i caritatiu per parts dels estudiants, que en qüestió d'un parell d'hores han omplert els cors de moltes famílies destrossades aportant aliments, roba, medicaments i productes d'higiene i neteja. Sobre això, Vives ha destacat que fer un Bizum com ens indiquen està bé, però el més important "és posar-se en contacte amb els que es troben a primera línia, que són els que saben què fa falta", matisant que és molt positiu que l'UdA se sumi a la causa i involucrar a la societat i els joves en una qüestió que és part del segell d'aquesta institució: "l'humanisme integral", ha esmentat l'arquebisbe, aspecte que Minoves també ha volgut refermar.

Tot seguit, l'autoritat urgellenca ha passat a veure el despatx del rector, on ha signat i escrit una dedicatòria en el llibre d'honor de la facultat, remarcant la importància que té l'aprenentatge i comptar amb un centre a l'abast per poder estudiar correctament, ja que "el sistema educatiu andorrà ha sigut sempre molt humanista". A banda del vessant solidari, Vives ha recordat, instants més tard a la firma, una anècdota graciosa sobre un vídeo que li va generar un usuari amb intel·ligència artificial pronunciant un discurs en castellà i a on s'adreçava als andorrans afirmant "que compressin petroli". Una succés que el copríncep va denunciar, però que es va prendre "amb cert humor", ha detallat.

Continuant la ruta establerta, el copríncep ha assistit a un cafè informatiu a la sisena planta amb bona part de la plantilla actual de docents, als quals "ha vist molt joves", i ha explicat el nomenament i trajectòria de Josep-Lluís Serrano, ressaltant que de moment "l'autoritat episcopal segueixo sent jo", però que el seu successor "té una gran preparació i un esperit solidari que li ve de la seva estada a Moçambic, Nicaragua i al Brasil".

Minuts més tard, Vives ha assistit a dos seminaris, un a càrrec del professor d'infermeria Ruben Coelho, per ressaltar la importància de no deixar sols als malalts d'intervencions psicosocials i a on l'arquebisbe ha ponderat la "importància de la religió i la fe en els moments més delicats", i un altre per la presentació d'un treball de recerca informàtica pel docent Marc Bleda sobre l'estudi i influència dels models de coneixements extensos, un camp molt específic de la IA.

En definitiva, unes lliçons que el copríncep episcopal ha gaudit i que li han servit "per aprendre nous dominis" i adquirir part del pensament crític. Val a dir que la seva estada a la parròquia ha continuat amb una visita formal al ministeri d'Educació, on ha sigut rebut pel ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró i pel secretari d'Estat en afers educatius, Josep Anton Bardina.