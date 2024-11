Els tres tocats

La mala notícia d'ahir pel MoraBanc Andorra no va ser la derrota contra el Hiopos Lleida, sinó veure com la llista de lesionats s'incrementa. I el que és pitjor, tots a la mateixa posició per sumar-se a la de Shannon Evans. Per ordre de més a menys greu, Ferran Bassas va patir una lesió al bessó de la cama esquerra i, segons ha indicat el club, el comunicat mèdic estarà enllestit el dimecres, el qual determinarà el diagnòstic exacte i el temps de baixa estimat. De totes maneres, ja han confirmat que s'espera que el barceloní estigui allunyat de les pistes durant setmanes.

S'hi suma Rafa Luz. El brasiler ja era dubte pel partit d'ahir, però va voler provar i va parar de jugar per prevenció, i té molèsties als isquiotibials. En aquest cas des de l'entitat tricolor han assegurat que no és res greu, així que es confia que pugui estar pel duel d'aquest dissabte (18.00 hores) contra l'UCAM Múrcia a la Bombonera. Amb tot s'hi afegeix també Jerrick Harding, qui vist el panorama va haver de desenvolupar-se com a base rotant amb Aaron Ganal i va acabar amb molèsties a l'espatlla dreta. Aquest cas és també lleu, tot i que encara resta veure si hi ha o no lesió i si demà, quan el MoraBanc torni als entrenaments, el nord-americà ho fa amb normalitat.