Detingut un turista a la capital per exhibir una navalla automàtica de port prohibit

Diumenge al vespre, la Policia va detenir un turista de 26 anys en una benzinera d’Andorra la Vella per presumpta comissió d’un delicte contra la seguretat col·lectiva. L'home va baixar del cotxe, on era acompanyant, i va treure una navalla automàtica amb una fulla de 15 centímetres, de port prohibit al país, davant de dues persones. En un primer moment, va esgrimir l’arma davant un treballador de la benzinera i, tot seguit, la va exhibir davant del conductor d’un autobús fora de servei, qui es trobava dins del vehicle. Quan els agents de la Policia van arribar al lloc dels fets, l’home va intentar ocultar la navalla a la guantera del cotxe.

Altres detinguts

A més d'aquest cas, els agents policials han realitzat altres intervencions per delictes relacionats amb drogues i alcoholèmia. Entre els arrestats figura un home de 40 anys en possessió de 1,5 grams de cocaïna en un establiment d’Andorra la Vella. També s'han efectuat diverses detencions per alcoholèmia, incloent quatre conductors d’entre 23 i 38 anys. Dos d’ells van ser arrestats per accidents amb danys materials: un conductor amb una taxa de 2,22 va xocar contra vehicles estacionats a Encamp, mentre que un altre, amb un positiu d’1,88, va col·lidir amb pilones i una jardinera a Escaldes-Engordany.