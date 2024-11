La Policia arresta un home per agredir l'exparella a Escaldes-Engordany

Aquesta detenció se suma a un altre cas de violència domèstica ocorregut el mateix divendres, en què la Policia va arrestar un home de 39 anys a Sant Julià de Lòria per agressió i amenaces de mort a la seva parella.

Divendres a la matinada, la Policia va detenir a Escaldes-Engordany un home de 36 anys per presumpte delicte de violència domèstica contra la seva exparella. Segons les autoritats, l’home es va presentar al domicili de la víctima, amb qui havia finalitzat la relació, i va procedir a agredir-la. Durant l’escorcoll posterior a la detenció, els agents van localitzar en possessió de l’arrestat 0,3 grams de cocaïna.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació