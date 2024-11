La despesa pública en educació assoleix els 85,6 milions d’euros el 2023

L'augment de la despesa pública en educació es deu, principalment, a l’increment de costos en l'ensenyament secundari (2,56 milions més), en ensenyaments no atribuïbles a cap nivell específic (2,43 milions més) i en l'ensenyament preescolar i primari (1,91 milions més).

Segons el departament d'Estadística del Govern, la despesa pública en educació inclou les despeses educatives de l'administració central i local, la Universitat d'Andorra (UdA), l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (EFPEM), i l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra (AQUA), a més de les aportacions d'Espanya i França per finançar els seus respectius sistemes educatius implantats al Principat.

El Periòdic

