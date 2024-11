Dolsa i Bringué qüestionen el nou POUP per l'augment de la densitat poblacional

La cònsol major d'Ordino, Maria del Mar Coma, ha justificat la modificació de la normativa urbanística, explicant que els canvis en les superfícies dels habitatges responen a les necessitats de joves, gent gran i famílies monoparentals que volen continuar residint a la parròquia. Coma ha fet aquestes declaracions en resposta a les crítiques d’Enric Dolsa, conseller d'Units per Ordino, durant la sessió del Consell de Comú celebrada aquest dilluns, en la qual s’ha aprovat provisionalment el nou pla d'urbanisme. Dolsa havia expressat la seva preocupació per la reducció de superfícies, la qual, segons ell, “podria augmentar la densitat de població.” Coma, però, ha desestimat aquestes al·legacions, assegurant que “la reducció en apartaments petits, com els de 40 m², es compensarà amb altres de fins a 90 m², de manera que la densitat poblacional no es veurà afectada”.

Davant les queixes d'Units per Ordino, Dolsa ha afirmat que el nou POUP “afavoreix determinats propietaris” considerant-lo poc equitatiu, ja que “els petits propietaris surten perjudicats, ja que pocs compten amb parcel·les de 3.000 m² per construir-hi”. També ha insinuat que la normativa sembla dissenyada per beneficiar propietaris concrets, recordant que, des de 1972, es mantenia la norma que prohibia construir apartaments de menys de 65 m².

Coma ha defensat la necessitat d’adaptar la normativa a les realitats familiars actuals, molt diferents de les de 1972, argumentant que “avui dia hi ha famílies monoparentals o persones grans per a les quals un apartament de 90 m² és excessiu".També ha criticat el canvi de postura d'Units per Ordino, que inicialment es mostrava favorable a un pla restrictiu, però ara expressa desacord, tot reiterant que les modificacions al POUP s’han fet “amb consciència, complint amb la legalitat i convençuts de la feina feta”.

En relació amb les zones de creixement, el cònsol menor, Eduard Betriu, ha explicat que el pla aposta per un “creixement equilibrat i necessari per a la parròquia", afegint que els paràmetres urbanístics de zones properes al nucli urbà, com el casc antic, no s'han modificat, però que s'han introduït canvis en les zones agrícoles i ramaderes. Per exemple, s’ha reduït la parcel·la mínima de 3.000 a 2.500 m², amb l’objectiu de minimitzar l’impacte ambiental. També s'ha establert un volum construïble de 450 m² i una alçada màxima de 10,5 metres per parcel·la, per atendre les necessitats dels petits propietaris.

Les al·legacions dels propietaris seran revisades pròximament, i Coma ha expressat la seva confiança en la legalitat del pla, tot i que ha reconegut que els propietaris poden recórrer a la Batllia. “Si no ens dona la raó, ho haurem d’acceptar”, ha conclòs.

En relació amb la preservació del Prat de la Farga, Units per Ordino ha presentat una altra objecció, qüestionant la classificació d’aquest espai com a zona d’equipament. Coma ha explicat que aquesta classificació es fa per evitar que el Govern hi pugui construir habitatges socials, assegurant que “la zona mantindrà el seu caràcter agrícola i podrà ser utilitzada per a altres finalitats, però sense convertir-se en sòl urbanitzable”.