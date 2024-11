El Col·legi d'Enginyers insta a reforçar les infraestructures després de les inundacions a València

El Col·legi d'Enginyers d'Andorra ha expressat públicament la seva solidaritat amb les persones afectades per les greus inundacions que han colpejat recentment la comunitat de València. En un comunicat emès aquest dilluns, el col·legi lamenta les pèrdues humanes i materials sofertes pels ciutadans i transmet el seu més sincer condol als damnificats en aquests moments difícils.

Aquest esdeveniment tràgic, assenyala el col·legi, posa en relleu la importància de disposar d'infraestructures hidràuliques que permetin protegir i reduir els danys causats per fenòmens meteorològics extrems. Des d'Andorra, es recorda la devastació provocada pels aiguats de 1982, un episodi que va deixar una empremta profunda al país i que va subratllar la necessitat de dotar-se d'infraestructures per a la gestió hidràulica i la protecció davant d'aquests fenòmens catastròfics.

En aquest context, el Col·legi d'Enginyers destaca la importància de continuar invertint en infraestructures públiques per estar millor preparats davant els fenòmens meteorològics extrems, que el canvi climàtic està agreujant, posant en risc la seguretat de les persones i els seus béns. Així mateix, recorden que, tot i que el risc zero no existeix, els enginyers treballen constantment per minimitzar-lo: "Els enginyers treballem per minimitzar el risc, desenvolupant mapes de riscos naturals, projectant infraestructures i implementant sistemes d’alerta", indiquen al comunicat enviat.

En aquesta línia, insten les administracions andorranes (Govern i corporacions comunals) a reforçar el seu compromís amb la finalització dels mapes de riscos naturals previstos a la Llei de Protecció Civil i a desenvolupar les actuacions necessàries que se’n derivin. El col·legi afirma el seu compromís de posar el coneixement tècnic al servei de la comunitat per avançar cap a un futur més segur i sostenible i mitigar els efectes dels desastres naturals. "El nostre compromís és aportar experiència i coneixement tècnic per contribuir a prevenir i mitigar els efectes d’aquests desastres en el futur", han assenyalat.

Finalment, el Col·legi d'Enginyers fa una crida a les administracions i als agents socials per treballar conjuntament en projectes que ajudin a pal·liar l'impacte d'aquests fenòmens i augmentar la resiliència de les societats.