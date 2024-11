Joan Verdú viatjarà aquest divendres a València per portar material de primera necessitat

Joan Verdú i Pol Tarrés, pilot català d'enduro i ral·li raid, han informat aquest migdia mitjançant les xarxes socials que baixaran aquest divendres a la Comunitat Valenciana amb un comboi per portar tota mena de productes de primera necessitat a les zones més afectades per la DANA. Precisament, Tarrés ha dit que aquesta "és una situació molt important que ens implica a tots", per la qual cosa tots dos esportistes baixaran acompanyats del seu respectiu equip.

El comboi, segons han apuntat, consta de diverses furgonetes per transportar el material, a més de 4x4 preparats, pickup i motocicletes d'enduro per intentar arribar als punts més crítics. Han assegurat saber on van i tenir els contactes d'on els han dit que necessiten més suport, tot i que "si algú veu el vídeo i necessita ajuda en una zona molt afectada on no s'ha arribat, contacteu amb nosaltres perquè intentarem arribar", ha dit Verdú.

En concret tindran dos punts de recollida, un a la Catalunya central i un altre a Andorra, en concret a Prada Casadet, on aquest dijous, de 15.00 a 20.00 hores, recolliran tot el material. Respecte a aquest, al vídeo han especificat que només volen portar l'essencial, per la qual cosa demanen botes d'aigua, bombes d'aigua, pales, cubells, escombres industrials, llanternes, guants de treball, corretges de subjecció per material pesat, bolquers, compreses o medicaments bàsics.