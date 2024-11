Coma defensa la retirada d'aparcaments a la Clota Verda i anuncia alternatives

La cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, ha parlat sobre el malestar dels veïns de la zona de la Clota Verda arran de la retirada de les places d'aparcament a la part baixa de la carretera, una decisió que, segons els residents, "perjudica tant els habitants com el sector hosteler". En declaracions posteriors a la sessió ordinària del Consell de Comú, Coma ha explicat que "fins a l’últim moment es va intentar negociar amb la propietat dels terrenys adjacents. Malauradament, no vam poder arribar a una entesa per l’interès general de la parròquia", deixant clar que les converses encara no estan finalitzades.

Per mitigar la manca de places d’aparcament, la corporació comunal ha habilitat noves places al carrer del Lloser, situat darrere de la primera línia d’edificis de la Clota Verda. En aquest espai s’han recuperat 28 places, una quantitat similar a les que s’han retirat. A més, Coma ha puntualitzat que hi ha un aparcament a la zona de les escoles, proper a l’àrea afectada, on "tothom hi pot accedir." "Tot i que pensàvem que podríem arribar a una negociació, no ha estat possible, però hem donat altres possibilitats", ha remarcat la cònsol.

La corporació comunal, però, no dona per finalitzades les gestions per aconseguir un pàrquing definitiu a la zona. "Creiem que, quan s’aprovi el POUP, es desenvoluparà la unitat d’actuació aviat i, per tant, tindrem accés a una zona de cessió d’aquesta parcel·la", ha confirmat Coma. Aquesta setmana, es reuniran amb els veïns de la Clota Verda per exposar les mesures adoptades i presentar-los el projecte d’embelliment de la zona perquè coneguin els passos que es duran a terme.