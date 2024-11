Quatre empreses opten a la remodelació de la plaça del Poble amb més zones verdes

Fins a quatre empreses es presenten per optar a la remodelació de la plaça del Poble, una intervenció que començarà el gener i que permetrà que aquest espai guanyi noves zones verdes. El concurs públic convocat pel comú establia que les empreses tenien fins a aquest dilluns al migdia per presentar les seves propostes, i està previst que aquest dimarts a les 10.00 hores es dugui a terme l’obertura de pliques. L'adjudicació podria realitzar-se durant el novembre, de manera que les obres podrien iniciar-se tan bon punt es tanqui el Poblet de Nadal, que tornarà a instal·lar-se a la plaça durant el desembre.

El termini previst per a l'execució de les obres, valorades en 2,7 milions d’euros, és de set mesos. Per definir aquest nou espai, el comú va dur a terme una enquesta entre els ciutadans durant l'estiu per recollir les seves opinions. Com a resultat, el projecte inclou dos parcs infantils, un escenari per a activitats culturals i un increment de les zones verdes. La corporació ha expressat en diverses ocasions que vol que la plaça sigui un espai "on passin coses" i deixi de ser només un lloc de pas per als ciutadans. A més, s'inclouen canvis en el paviment i accions destinades a millorar l’eficiència i sostenibilitat, com la instal·lació de plaques solars. També es renovaran el paviment i el mobiliari urbà per actualitzar l'espai.