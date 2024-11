Andorra escala 50 posicions en el rànquing de ciberseguretat respecte al 2021

Haver passat per davant de 50 països en matèria de seguretat informàtica, conformant així el TOP 70 dels més protegits mundialment en aquest àmbit, i havent accedit enguany a un nivell de seguretat de T3, és tota una fita a celebrar. No ha sigut per menys, ja que aquesta tarda el secretari d'Estat en Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, i el responsable de l'Agència Nacional de Ciberseguretat d'Andorra (ANC-AD), Jordi Ubach, han estat els encarregats a fer arribar els resultats del balanç de l'última estratègia digital que va impulsar Govern ara fa tres anys.

"Estem molts satisfets amb el que hem aconseguit fins ara. Tenim uns objectius ben definits i ens fixem apujar un nivell més de seguretat de cara al 2026, el T2. Les entitats, a l'estar més protegides, treballen i creixen d'una manera més homogènia", ha fet saber Rossell. Una estratègia que el secretari d'Estat ha recordat que es va impulsar i definir el 2021 i que, un any més tard, ja presentava la seva pròpia llei específica. "Aquest pla contempla nou iniciatives diferents, d'entre les quals destaca la creació d'un marc legal. Gràcies a haver acomplit el 90% d'aquestes, el nostre país ha escalat 50 posicions en el rànquing de ciberseguretat internacional", ha constatat.

Unes dades, val a dir, que ha extret l'índex global de la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT) a través de l'Índex de Ciberseguretat Global (GCI), havent analitzat 83 paràmetres de seguretat del Principat i atribuint així el canvi de posicions en 2021 de la 117 fins a la posició 66. "Els estats veïns, Espanya i França, es troben en el nivell de seguretat més elevat (T1), però això és causa de la seva disposició i dimensió. Nosaltres ens situem en aquests moments per sobre de la majoria dels petits estats europeus, com Mònaco o Malta", ha assenyalat amb orgull el secretari d'Estat. A causa d'aquest refermament del marc legal en l'àmbit cibernètic, "s'ha aconseguit crear un ecosistema legal a Andorra certament sòlid", ha afegit.

Per la seva banda, el responsable de l'ANC-AD ha desprès que l'actualització de l'estratègia fins al 2027 inclou la continuïtat dels objectius marcats i la incorporació d'un nou objectiu per impulsar el desplegament de la intel·ligència artificial en matèria de ciberseguretat i poder detectar d'aquesta manera amenaces mitjançant aquesta tecnologia: "Durem a terme una ampliació i millora del marc legal ja creat, així com continuar promovent la cooperació entre l'Estat i el sector privat, ja que pensem que aquests no poden anar per separat", ha manifestat Ubach. Sobre l'ús de la IA, el responsable de l'agència de ciberseguretat considera que és una eina "que ens ajudarà molt en l'apartat de seguretat" i que s'ha de ser "el més proactiu possible incorporant nous serveis essencials i nivells de maduresa".