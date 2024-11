Tancament urgent de la carretera de Beixalís per risc de despreniments

La carretera de Beixalís ha quedat tancada a partir de les 13.00 hores d'avui després de detectar-se noves esquerdes, fet que ha portat el Comú de la Massana a extremar les precaucions i tancar aquest tram viari des de la cruïlla amb la carretera secundària. Segons ha informat la corporació comunal, l'equip d'enginyeria, que ha estat monitorant el mur de suport de la carretera, ha detectat moviments significatius en les últimes hores, la qual cosa suposa un risc de despreniment.

Davant d'aquesta situació, els tècnics han recomanat tancar immediatament la carretera i iniciar la construcció d’una pantalla de micropilots per reforçar el terreny i habilitar un carril provisional. En aquest sentit, el Comú ha comunicat que les obres han començat aquest matí i que l’accés estarà restringit exclusivament als serveis d'emergència.

Paral·lelament, la corporació comunal encapçalada per Eva Sansa estudia la possibilitat d'obrir un camí d'accés a peu cap a la urbanització dels Oriosos. Tot i això, ha puntualitzat que s'hi pot arribar per Encamp, a través de Beixalís.

Des de dijous a la tarda, el Comú de la Massana manté contacte directe amb el Govern, el qual ha proveït els recursos necessaris per a la reparació de la via. Durant el cap de setmana s’han fet tasques de seguiment constant per avaluar la situació de la zona. L'alerta, segons informa la corporació comunal, s'ha intensificat en les últimes hores quan l’equip d’enginyeria ha detectat noves esquerdes a la zona afectada. Finalment, es preveu que la carretera romandrà tancada durant unes tres setmanes per consolidar el carril provisional.