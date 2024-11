No dona per bo el punt

La vermella directa a César Morgado a l'hora de partit va ser un aspecte certament important en l'empat sense gols de l'FC Andorra contra l'Ourense. Ferran Costa va opinar el mateix, tot esmentant que d'expulsió res: "Jo he vist com Morgado s'enduia la pilota i continuava, i de sobte jugàvem amb 10 [...] És una acció inexplicable". El tècnic, durant la roda de premsa posterior al duel, també va assenyalar que no dona el punt per bo: "Amb 11 jugadors si hi havia un equip que es mereixia anar per davant era l'FC Andorra, i amb 10, el mateix. És futbol i ens ho hem de menjar".

La setmana també va ser llarga pels tricolor, primer amb el partit de Copa del Rei a Don Benito i després desplaçant-se fins a Galícia, però el de Castelldefels va apuntar que a tot això el conjunt pirenaic es va saber sobreposar. Envers el partit a l'O Couto, Costa va dir que durant els primers cinc minuts els seus no van estar fins ni van aconseguir entrar al ritme de partit, després van tenir un tram bo fins als instants finals de la primera meitat. Ja als segons 45 minuts, "hem buscat clarament el gol fent les coses bé, fins que al 60' hi ha hagut un fet que podia haver canviat molt el matx i ens ha debilitat molt".

Aquest diumenge (12.00 hores) els del Principat rebran al Barakaldo, tercer amb 19 punts – dos més que els andorrans – que arriba de vèncer per 3-0 al Tarassona, volent desfer la dinàmica de tres empats consecutius i sumar de tres al seu feu.

València

En darrer lloc, i demanat pel succés amb la DANA, l'entrenador va reconèixer ser una "tragèdia molt gran". "Tinc família a València i és una situació que et deixa molt tocat [...] El futbol és el més important de les coses menys importants, i sens dubte aquesta setmana els pensaments de tothom estan allà", va finalitzar.