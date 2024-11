Jordi Raposeiras acaba sisè i cinquè al Campionat del Mediterrani

Cal apuntar que el circuit era totalment nou per a l'andorrà, i que la graella es va formar amb dues cilindrades: 600 centímetres cúbics (cc) i Sportbike, sent aquesta darrera en la qual el pilot va participar. Tot i això, al classificatori de dissabte el '23' va fer-se amb la sisena plaça, aconseguit posteriorment una sisena posició a la primera cursa i una cinquena a la segona.

Jordi Raposeiras va prendre part el passat cap de setmana al Campionat del Mediterrani a l'Autòdrom del Levante, a la localitat italiana de Binetto, on va assolir un sisè i un cinquè lloc en les dues curses, respectivament.

Per Pol Forcada Quevedo

