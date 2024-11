Comencen les obres del nou Centre de Salut Mental de l’Alt Pirineu

El projecte tècnic ha estat redactat per Vitaller Arquitectes, mentre que la construcció ha estat adjudicada a la constructora Urcotex i la gestió anirà a càrrec del Benito Menni Complex Assistencial en Salut Mental (CASM), un grup de centres concertats amb la Generalitat de Catalunya.

El Centre oferirà serveis de salut mental amb una capacitat per a 97 persones, incloent-hi hospitalització polivalent d’adults, hospitalització infanto-juvenil, hospitals de dia per a ambdós grups, llar residència oberta i l’espai multidisciplinari 'Àgora'. Els serveis seran complementaris a l’oferta actual existent i inclouran equipaments d’ingrés i recursos comunitaris en l’àmbit sanitari i social, concertats amb Andorra i Catalunya.

Les obres de construcció del Centre de Salut Mental de l’Alt Pirineu, situat en una part de l’edifici del Seminari Diocesà de La Seu d’Urgell i promogut pel Bisbat d’Urgell, han començat oficialment aquest 4 de novembre amb la signatura de l’acta de replanteig. El projecte es durà a terme a l’ala esquerra de l’edifici, on es rehabilitaran 5.800 m² d’espai interior i s’urbanitzaran 4.900 m² de superfície exterior. La durada prevista de les obres és de 18 mesos, amb una inversió total de 11,7 milions d’euros que inclou equipaments i mobiliari.

