Creu Roja denuncia la presència de falsos voluntaris al carrer

La Creu Roja Andorrana ha alertat a través del seu compte d'Instagram sobre la presència de falsos voluntaris que demanen diners als carrers en nom de l’organització. En el comunicat publicat, l’entitat ha subratllat que "aquesta pràctica no està autoritzada" i que la Creu Roja Andorrana "no està duent a terme cap campanya de recaptació de fons presencial".

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació