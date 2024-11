La Massana inicia la consulta ciutadana per revisar el nou Pla d’Urbanisme

Després de crear l’equip tècnic que liderarà la revisió del POUP de la Massana i recopilar la documentació prèvia, avui s’ha donat llum verda a l’etapa de consulta ciutadana amb la primera reunió del Consell Consultiu. Aquest òrgan, format per una trentena de representants dels sectors turístic, comercial, econòmic, agrícola, mediambiental i social, així com dels quarts, integra veus diverses relacionades amb el territori. El Consell Consultiu del POUP de la Massana és una de les instàncies que participarà en el desenvolupament del futur Pla d’Urbanisme, juntament amb la Comissió Tècnica i la Comissió de Seguiment del Pla.

La cònsol major, Eva Sansa, ha presentat l’equip del despatx que durà a terme la revisió del POUP, encapçalat per l’arquitecte urbanista Sebastià Jornet, amb les arquitectes Alba Reig i Carla Guerrero. També en formen part l’enginyer agrònom Ignasi Grau i els arquitectes especialitzats en patrimoni Toni Vilanova i Susanna Moyà. La cònsol major ha explicat que s’ha triat aquest despatx pel seu llarg recorregut en urbanisme i perquè incorpora un procés de consulta ciutadana. “Considerem que el disseny de la Massana del futur s’ha de fer escoltant totes les veus”, ha afirmat Eva Sansa, tot anunciant que aquesta setmana s’obrirà una bústia de suggeriments per a la ciutadania a través del web del Comú.

La primera sessió ha estat de caràcter informatiu, amb l’objectiu de presentar l’equip tècnic i explicar les diferents fases del procés, els criteris i documents de la revisió del pla d’urbanisme, així com els diversos estudis i les reunions de participació ciutadana. Jornet ha subratllat la importància de la memòria explicativa, la qual es construirà amb la complicitat de la ciutadania, com a punt clau on es plasmarà la voluntat del projecte.

Les properes sessions de debat sectorial s’organitzaran al voltant de cinc grans temàtiques: espais lliures i equipaments, mobilitat, habitatge i activitat econòmica, medi ambient, i patrimoni i paisatge. Al final d’aquesta etapa es redactarà el document de bases del pla, que es presentarà públicament.