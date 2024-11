Andorra fa un pas més en la digitalització i amplia els serveis digitals internacionals

Andorra ha avançat en el reconeixement internacional dins del marc global pel desplegament i ús de serveis i solucions digitals. La Secretaria d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions ha anunciat que aquest progrés ha estat possible gràcies a les negociacions amb Google. Així, s’assoleix una fita històrica que permetrà als ciutadans d’Andorra accedir a serveis digitals de primera línia.

En aquest procés, Andorra Digital ha tingut un paper essencial en la realització del projecte, treballant en col·laboració per fer realitat aquest nou servei.

El secretari d’Estat, Marc Rossell, ha afirmat que aquest “és un primer pas molt important que confirma els avenços d'Andorra en homologació i competitivitat, i que enforteix la confiança de grans empreses en el mercat andorrà”. Segons Rossell, aquesta entesa permet “posar Andorra en el mapa global” i obre la porta a la incorporació de nous serveis d’altres empreses internacionals, fins ara inaccessibles al país.

A partir d’avui, l’aplicació Google Wallet estarà disponible a Andorra per a tots els usuaris. Aquesta eina permet emmagatzemar i utilitzar diverses targetes, com les de crèdit, dèbit, fidelització, regals, així com entrades i targetes de transport. La funció principal de Google Wallet és facilitar els pagaments sense contacte mitjançant tecnologia NFC (Near Field Communication) en establiments amb terminals de pagament sense fils, així com en compres en línia.

A més, Rossell ha volgut destacar que aquesta novetat també millorarà l’experiència dels turistes que visiten Andorra, ja que podran fer servir aquest servei amb normalitat, tal com ho farien en el seu país d’origen.