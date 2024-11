Nikola Radičević signa pel MoraBanc

Amb la baixa de Shannon Evans el MoraBanc Andorra ja es va plantejar acudir al mercat per suplir-lo temporalment, tot i que l'èxit en l'operació va anar esvaint aquestes opcions. De totes maneres, la porta a un nou fixatge sempre s'ha quedat oberta al club tricolor, i vista la llista de noms a la infermeria, tots en la posició de base, el club ha decidit incorporar a Nikola Radičević per dirigir el joc. Així ho ha avançat un altre mitjà del país, i tal com ha pogut confirmar aquest mitjà, resta només la firma del serbi per tancar l'acord.

Nascut a Čačak (Sèrbia) fa 30 anys, Radičević estava sense equip després d'un darrer pas pel Cedevita Olimpija eslovè, on va militar el curs passat. Però, bona part de la seva trajectòria esportiva l'ha fet per l'ACB.

- seguirà ampliació -