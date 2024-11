Valencia Animals es desplaça per ajudar els refugis menys protegits

Andorra s'està bolcant i molt en una causa que ja no és una qüestió local sinó que afecta el cor de tots i cadascun dels ciutadans que ens trobem propers a la península. Però no ens podem oblidar que tot i que els humans pateixen, els seus animals de companyia també. El cas de la iniciativa particular que ha desenvolupat Valencia Animals és especialment interessant, ja que es tracta d'un grup de voluntaris andorrans que es mobilitza a les parts més afectades per enviar material als refugis i protectores animals que no són prou visibilitzades, sigui per la falta de recursos o manca de comunicacions en els seus indrets.

Val a dir que d'entre el centenar de voluntaris, s'han adherit associacions properes al sector com ARPA o Ronronejant, i que aquest grup de rescat prioritza viatjar als refugis menys visibilitzats que han sofert d'igual manera o inclús més les conseqüències de la catàstrofe natural que els refugis que han tingut més cobertura mediàtica. Una tasca valenta i altruista amb la qual València Animals posa a disposició de tothom cinc punts de recollida diferents en tres parròquies: la primera es pot dur a terme a la Perruqueria Canina Gosnet d'Encamp; la segona i tercera a Andorra la Vella a Hotel Les Fonts i a la botiga Bespoke Closet i, en darrer lloc, a la Massana a la botiga Tibet i al Consultori Veterinari GERD.

És important mencionar que només s'accepta material físic, els Bizum, d'altra banda, es poden enviar directament a les protectores animals amb qui el voluntariat es troba en contacte i totes resultaran anònimes. Cal destacar que el primer dels desplaçaments ja va tenir lloc ahir, però el grup de voluntaris tornarà als punts crítics els propers dies 15 i 16 de novembre, i acudint un dia més el 3 de desembre. València Animals resta en contacte en tot moment amb els responsables dels llocs afectats i, per aquest motiu, extreu una llista específica de les necessitats requerides per a cada refugi determinat: del que destaca medicació concreta o aliments per tractar als animals malalts.