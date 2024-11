Un acte per apropar l'FC Andorra als aficionats

L'FC Andorra organitza avui al vespre una trobada amb els membres de la grada d'animació, l'Squadra Carlemany, a les instal·lacions del club. L'objectiu de l'acte, obert tant als abonats que formen part de la grada com a totes aquelles persones que hi estiguin interessades, és apropar el club i l'equip als aficionats tricolors i "continuar creixent plegats", segons van informar des de l'entitat. La trobada tindrà lloc a les 19.00 hores a l'Estadi Comunal, centre d'entrenament del primer equip, amb la presència de figures del club. Segons l'FC Andorra hi estan convidats tots els aficionats que vulguin conèixer més la grada d'animació i "estretir relacions entre l'entitat i els seus abonats".