La CEA manifesta un 'sí' a l'Acord, però "vigilant i crític"

El president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, ha manifestat la urgència de defensar el teixit empresarial andorrà davant els reptes que implica l'Acord d'Associació amb la Unió Europea. En el marc de la conferència de l'advocat Miquel Roca i Junyent sota el títol “Andorra Unió Europea: Un camí de futur”, que ha acollit aquest matí l'Andorra Park Hotel, Cadena ha subratllat la importància d'estudiar detingudament els avantatges i inconvenients de l'Acord per assegurar que les empreses nacionals no quedin en desavantatge davant la competència estrangera.

“La CEA ha estat analitzant tots els pros i els contres des de principis del 2019, treballant per identificar aquells aspectes en els quals creiem que s’ha de mantenir una posició de defensa ferma”, ha explicat Cadena. En aquest sentit, la CEA recomana un “sí vigilant i crític” al referèndum, posant l'accent en la necessitat d'introduir certs ajustos en l'Acord que permetin a Andorra assegurar una diversificació econòmica equilibrada. “Aquest acord és clau per avançar en la diversificació de l'economia andorrana, però cal una protecció efectiva”, ha afegit.

En aquest sentit, la CEA proposa que, a més de períodes transitoris, s’estableixin normatives d’adaptació gradual a la competència estrangera, amb garanties que les empreses que s’estableixin al país puguin operar sota les mateixes condicions que les andorranes. Segons Cadena, “volem que les empreses foranes que arribin ho facin en igualtat de condicions; cal protegir les nostres empreses, no posant barreres, sinó buscant l’equilibri necessari per competir amb justícia.”

Un dels aspectes essencials de l’Acord és la gestió de la llibertat de circulació de mercaderies i el control de la immigració, punts que, segons Cadena, requereixen una negociació acurada per evitar impactes negatius en el teixit empresarial. “És fonamental que el Govern i el Consell General aconsegueixin acords marc, així com una ‘lletra petita’ que protegeixi les nostres empreses locals”, ha indicat Cadena.

Tot i que les xarxes socials amplifiquen veus contràries a l'Acord, Cadena apunta que la majoria dels empresaris “no comparteixen el posicionament negatiu” que hi circula. “Actualment, el soroll mediàtic sembla estar a favor del no, però això no significa que es perdi el referèndum; l'opinió real entre els empresaris és una altra”, ha subratllat.

Tanmateix, l'advocat Roca i Junyent ha manifestat la seva perspectiva sobre els riscos d’aïllament davant la Unió Europea: “Andorra no pot ignorar la realitat europea; quedar-ne al marge és un risc immens en un context global on Europa es veu amenaçada.” Segons Roca, “l’excepcionalitat no és viable com a model de futur; tractar una associació amb Europa és, sens dubte, un pas sensat i necessari.”

Així mateix, Roca ha destacat que “el que avui succeeix als Estats Units repercuteix a Europa, i per tant també a Andorra”. En aquest sentit, ha advertit que la situació actual a Moldàvia no es pot comparar amb la d'Andorra perquè era "un projecte europeu, no des de fora d'Europa".