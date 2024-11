Forné treu pit del treball dels darrers anys al Consell de l'Associació Mundial de la Carretera

El Centre de Congressos d'Andorra la Vella ha acollit avui el primer dia de l'anual Consell de l’Associació Mundial de la Carretera (PIARC) amb la presència de més de 200 participants. Una cita que enguany s'ha escollit per celebrar a Andorra per les diferents arrels que manté amb l'associació. "És el reconeixement a escala internacional de la feina que s'ha anat fent al llarg d'aquests 25 o 30 anys amb totes les infraestructures viàries, túnels i instal·lacions" ha esmentat el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné.

D'aquesta manera, durant la jornada d'avui i demà, representants d'alguns dels 128 països associats es congregaran a la capital per debatre temes com les noves vies o la sostenibilitat en el món del transport. "Estem al cor d'Europa, agraïm la invitació per poder celebrar el consell aquí" ha explicat el secretari general de la PIARC, Patrick Mallejacq. Durant la seva intervenció, Forné ha fet saber als assistents l’origen de les carreteres d’Andorra que està estretament vinculat amb l’energia gràcies a la concessió que es va fer a l’antiga FEDA, anomenada Forces Hidroelèctriques d'Andorra (FHASA). En aquest aspecte, ha explicat que el Principat actualment té una xarxa de carreteres que permet moure’s per tot el país amb comoditat, tot i ser un terreny de muntanya.

Cal remarcar que Andorra inicia un procés per poder adaptar el model sostenible de mobilitat al país. "No té res a veure amb el que era fer carreteres anys endarrere. Estem parlant de models de mobilitat i, amb aquests comitès tècnics que es fan, que n'hi ha com 23, serveix per posar de manifest aquesta feinada dels últims quatre anys", ha concretat l'encarregat de Govern. A més, ha recordat que des de la secretaria d'Estat s'han dut a terme accions on s'engloben totes les polítiques d'acció climàtica i la millora de models de mobilitat amb l'autobús gratuït o el transport segregat. "Tot això portarà al fet que hi hagi menys cues al Principat i que segueixi un model més descarbonitzat i sostenible", ha puntualitzat Forné, informa l'ANA.

Obres per assegurar la carretera de Beixalís

L'aparició de les noves esquerdes a la carretera de Beixalís, després que el Comú de la Massana obrís dilluns el camí per l'accés a peu a les urbanitzacions dels Cortals d'Anyós, ha provocat el seu tancament imminent per motius de seguretat. Segons ha referenciat Forné, el Govern va actuar immediatament per fer "el sosteniment del mur, treballs que duraran, aproximadament, unes tres setmanes". Demanat per la complicació de la zona, Forné ha destacat que, si bé és cert que és un lloc "amb tendència a les pluges, ja s'està treballant per arreglar tots els problemes actuals i futurs que puguin derivar-se".