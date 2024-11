Joan Vinyes abandona el Rías Altas Històric per una avaria als frens

La dupla formada per Joan Vinyes i Jordi Mercader va ser un dels principals atractius de l’últim ral·li del Campionat d’Espanya de vehicles històrics que es va disputar el darrer cap de setmana a Galícia, dins del marc del Ral·li Rías Altas Històric. En aquesta ocasió, l’equip va prendre sortida a la categoria RallyCar Festival amb el Suzuki Swift S1600, amb el qual van aconseguir nombrosos èxits fa una dècada, tot i que el resultat no va ser el mateix en aquesta ocasió.

Vinyes i Mercader van mostrar molt aviat la seva rapidesa i van marcar el millor temps absolut en el primer tram del dia, fent així honor a la condició de favorits. Tot i això, en el recorregut d’enllaç, uns problemes amb els frens van provocar que la parella no pogués prendre la sortida a la segona especial del dia. Després de passar per l’assistència per reparar l’avaria, es van tornar a incorporar a la caravana del ral·li a l’etapa de la tarda, on de nou van tornar a marcar el millor temps en el cinquè i sisè tram abans que es tornessin a reproduir els problemes de frens que els van obligar a la retirada definitiva. Cal destacar que tot i la bona climatologia, l’exigència dels trams, set en total, va provocar l’abandonament de fins a 27 conjunts.