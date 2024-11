Govern busca el pensament crític dels alumnes davant la intel·ligència artificial

El Govern ha anunciat el nou Pla Integral pel Bon ús de la Tecnologia a l'educació, un model renovat de com s'han de fer servir les noves tecnologies a les aules dels diferents nivells educatius. L'objectiu principal d'aquest canvi és minimitzar les distraccions de les pantalles cap als alumnes i també ajudar al fet que els estudiants puguin desenvolupar el seu esperit crític en fer servir la intel·ligència artificial (IA). Aquestes mesures podran portar-se a terme gràcies a 12 accions que es troben dins del marc del nou Pla.

Una de les principals és la Integració de competències digitals i pensament computacional al currículum educatiu, que segons ha explicat el director del Departament d'ensenyament superior, Recerca i Innovació Tecnològica, Xavier Campuzano, busca fomentar l'alfabetització mediàtica i en la IA. Això vol dir que aquesta incideix en la importància que els alumnes tinguin consciència de la IA i de les noves tecnologies sabent reflexionar de l'ús que li donen i de si aquest és correcte o no. Segons ha assenyalat el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, "la idea no és que hi hagi una màquina que li digui al professor si l'alumnat ha fet servir la IA o no, sinó que els nens tinguin la capacitat d'analitzar si el que li han demanat a la IA és correcte o no".

A aquesta acció se sumen altres 11 que giren en l'entorn d'establir recomanacions sobre el temps d'exposició a dispositius electrònics dins l'àmbit educatiu, tenint en compte ‘el lleure digital’ i les recomanacions dels organismes internacionals, com l’Organització Mundial de la Salut (OMS), en la matèria. Entre les mesures restants destaca la que canvia el paradigma de l'educació dins del país. A partir del curs 2025/26 els alumnes començaran a treballar amb l'eina Chromebook en compte de fer servir l'iPad, el qual es va instaurar fa 11 anys. "Aquesta acció permetrà controlar millor el contingut i les eines que els alumnes poden utilitzar a l'aula", ha comentat Baró.

Tanmateix, la incorporació del Chromebook suposa que aquesta passi a ser propietat dels centres educatius, aspecte que fins ara no havia estat donat que els alumnes havien de comprar-se obligatòriament un iPad per poder portar a terme el projecte 1:1. Tot i fer aquest canvi de dispositiu, tant el ministre com Baró i Campuzano han insistit que aquest 1:1 continuarà senti vigent, de manera que dins de l'aula cada alumne comptarà amb un dispositiu. La diferència amb el sistema educatiu actual és que aquesta eina passarà a ser propietat de les escoles, la qual cosa permetrà "reduir els elements distractors i garantir un ús responsable de la tecnologia en l’entorn educatiu", ha assenyalat el ministre. Amb aquesta mesura es podran establir límits d'ús adequats a l'entorn acadèmic i restringir l'accés a aplicacions o webs no relacionades amb l'activitat escolar.

Així doncs, tot i que aquest nou marc entrarà en vigor durant el curs següent, aquest no es farà de manera unilateral per a tots els cursos, ja que aquest serà vigent pels alumnes que comencin primer de segona ensenyança. En canvi, els alumnes que iniciïn segon de segona ensenyança continuaran treballant amb el sistema d'iPad. Tot i aquests canvis, Campuzano ha assenyalat que dins de l'aula no hi haurà problemes per assolir els objectius, ja que els dispositius els proporcionarà l'escola i els pares només s'hauran de preocupar perquè l'alumne tingui un dispositiu a casa, ja que el nou sistema és compatible amb molts dispositius.

Finalment, Baró ha apuntalat que per a la previsió que es fa per poder portar a terme aquest Pla Integral pel Bon ús de la Tecnologia a l'educació és d'aproximadament 1.300 dispositius, pels quals l'Executiu ha disposat d'una partida pressupostària de 100.000 euros en el pressupost de l'any vinent.