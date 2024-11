Aitor Rubio fa una crida a l'afició

A tocar de l'inici de la fase de grups de l'Eurocopa, la selecció de futbol sala té avui i demà (20.00 hores) dos amistosos contra Moldàvia, tot per acabar de polir els darrers serrells de cara la cita continental. En aquest sentit, el capità del combinat que dirigeix Talin Puyalto, Aitor Rubio, ha fet una crida a l'afició esmentant que necessiten el seu suport en aquest any tan important per l'esport del 40x20. "L'afició colla sempre en moments puntuals i és molt important per a nosaltres, i en partits complicats contra rivals d'un nivell superior és clau", ha afegit al respecte el porter del Sideco Encamp.

En darrer lloc, Rubio destacat els resultats de la selecció en els darrers anys. "Portem dues o tres temporades assolint resultats molt rellevants que ens han permès jugar una 'Main Round'", ha dit, repetint la necessitat de calor dels aficionats "per preparar el que ens arriba el mes vinent".