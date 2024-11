Cadena demana controls per permetre les hores extra als treballadors temporers

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) ha expressat la seva disconformitat amb la decisió del Govern de no permetre que els treballadors temporers puguin realitzar hores extra durant la temporada hivernal. Així ho ha afirmat el president de la CEA, Gerard Cadena, qui ha reiterat que l’entitat considera aquesta mesura fonamental per satisfer les necessitats del mercat laboral, especialment en sectors clau com l'hoteleria i les pistes d’esquí. A més, ha instat el Govern a implementar mecanismes de control adequats per fer-ho possible.

“Pensem que és l'única excepció que hi ha perquè tots els altres treballadors poden fer hores extra en diferents sectors, excepte els temporers,” ha destacat Cadena. La CEA argumenta que la possibilitat de fer hores extra ajudaria a resoldre els reptes de personal que afronten les empreses en temporada alta i, per això, considera que amb les eines adequades, la mesura seria viable. “El que s'ha de veure és com s'implementa aquest control que hi ha d'haver”, ha afegit.

LLEGEIX TAMBÉ: Aprovats gairebé 5.000 permisos d'immigració per la temporada hivernal

Amb l'aprovació de gairebé 5.000 nous permisos d'immigració per a la temporada hivernal, Govern ha rebutjat la petició de la CEA al·legant la manca d'un mecanisme normatiu de control de les hores extra dels temporers, com va indicar el ministre portaveu Guillem Casal. “No hi ha mecanismes normatius que prevegin un control de les mateixes”, va assenyalar Casal, expressant dubtes sobre la viabilitat de la proposta.

Davant d'aquesta situació, la CEA insisteix en què el control de les hores extra no és impossible i suggereix que hi ha alternatives per garantir-ne un seguiment adequat. Cadena ha proposat la col·laboració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) per monitoritzar les hores extres i ha remarcat la necessitat de dotar de més recursos l’Àrea d’Inspecció de Treball. El president de la CEA també ha esmentat que si no es pot implementar un sistema de control en aquesta temporada, treballaran perquè s’aprovi més endavant. “Estem intentant parlar amb el Govern i veure quan poden implantar aquest mecanisme i si no pot ser aquesta vegada, que la propera vegada puguem tenir-lo ja implementat”, ha conclòs.