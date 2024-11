Sis detinguts en la campanya de controls per conduir sota els efectes de l'alcohol i drogues

La Policia ha realitzat 247 controls durant la recent campanya de vigilància contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues, celebrada entre el 28 d’octubre i el 3 de novembre. Aquesta campanya, coincidint amb el període de Tots Sants, ha resultat en la detenció de sis conductors, majoritàriament residents, amb edats compreses entre els 23 i els 44 anys. Tres d’aquests arrestats van estar implicats en accidents de trànsit amb danys materials en els municipis de Sant Julià de Lòria, Encamp i Escaldes-Engordany. Un altre conductor va ser detingut per conduir sota els efectes de l’alcohol amb el permís suspès fora de l’horari laboral, la qual cosa va comportar un delicte addicional contra l’administració de justícia.

Les proves d’alcoholèmia han donat com a resultat que quatre dels detinguts superaven els 1,04 grams d’alcohol per litre de sang, arribant fins a 1,88, mentre que dos conductors han superat els 2 grams, amb un màxim de 2,59. A més de les detencions, s’han imposat cinc sancions administratives.

Segons informa el cos policial, aquesta campanya forma part dels esforços continus per conscienciar i reduir la sinistralitat a les carreteres, fent especial èmfasi en la perillositat de combinar alcohol o drogues amb la conducció. El cos d’ordre subratlla que aquestes accions no només busquen sancionar, sinó prevenir conductes de risc per garantir la seguretat a la xarxa viària i evitar accidents. Els controls estan en línia amb el pla d’actuació establert pel ministeri de Justícia i Interior, destacant la importància del consum zero d’alcohol i drogues per evitar conseqüències greus, tant per als conductors com per a la resta d’usuaris de les vies.

La Policia també recorda que les normes s’apliquen igualment a conductors de bicicletes, patinets i altres vehicles de mobilitat personal (VMP), que han de complir el Codi de circulació i respectar les normatives per evitar sancions administratives i penals, així com els riscos associats a la conducció sota els efectes de substàncies.