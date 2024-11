FEDA esgota la producció d'energies renovables amb el segell Llum Verda

Entre les institucions que han fet palès el seu compromís amb la Llum Verda destaquen el comú d’Ordino, el Govern, la Universitat d’Andorra i el Consell General, aquest últim va anunciar la setmana passada tant l’adquisició del segell com la seva connexió a la xarxa de calor de FEDA Ecoterm.

El segell Llum Verda, creat el 2022, va néixer amb la intenció de reforçar l’aposta de FEDA per la transició energètica i oferir a les empreses un distintiu visible per aquelles que es comprometessin amb aquesta transició i el consum d’electricitat exclusivament renovable. Ja al maig del 2024, la Llum Verda comptava amb més de 100 empreses i entitats adherides.

Els 69,9 GWh d’electricitat hidroelèctrica i els 1,9 GWh de fotovoltaica produïts durant el 2023 ja han estat assignats com a garantia de l’origen renovable del consum elèctric de les entitats amb el segell Llum Verda. És la primera vegada que l’electricitat produïda amb fonts renovables al país s’esgota, la qual cosa reafirma el compromís de FEDA i del teixit econòmic amb la transició energètica, així com l’èxit del segell Llum Verda, que ja compta amb l’adhesió de 154 empreses i entitats.

El segell Llum Verda, atorgat per FEDA, és un distintiu per a les entitats compromeses amb la transició energètica, que certifica que la totalitat de l'electricitat consumida durant l’any prové de fonts renovables. Aquesta traçabilitat es garanteix a través de l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic, que assegura la correspondència entre els kWh produïts al país o importats d’origen renovable i els certificats atorgats.

Tota la producció nacional de FEDA en energies renovables ha estat ja assignada als segells Llum Verda adquirits aquest any. Amb les últimes empreses i institucions que han obtingut aquest distintiu, l'electricitat generada a la central hidroelèctrica i al parc solar de FEDA a Grau Roig queda completament dedicada a la Llum Verda. Tot i això, encara estan disponibles 124.712 MWh d’electricitat certificada d’origen eòlic de països veïns, per a noves organitzacions interessades a adherir-se a la iniciativa.

Per El Periòdic

