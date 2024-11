Ordino Arcalís atrau 70.000 visitants a la temporada d’estiu-tardor

Ordino Arcalís ha registrat un total de 70.000 visitants durant la temporada d’estiu-tardor, la qual va culminar aquest passat cap de setmana amb el tancament dels accessos al popular Mirador Solar de Tristaina. Només durant el pont de Tots Sants, gairebé 3.000 persones van visitar l’estació, que ha estat un dels principals atractius d’Andorra.

Situada a 2.700 metres d’altitud, ha demostrat ser una de les atraccions més visitades del país, malgrat que la climatologia adversa, especialment els caps de setmana, ha condicionat el nombre de visites. Els visitants no només han pogut gaudir del mirador, sinó que també han participat en excursions i activitats com rutes de senderisme guiades pels Grandvalira Mountain Guides. Aquestes inclouen sortides nocturnes de lluna plena i observacions del fenomen solar al pic d’Arcalís, que es produeix cada 7 d'agost.

A més, el tram final de la carretera de la Coma ha estat tancat per facilitar el pas dels cicloturistes, els quals han pogut gaudir dels últims 4,5 quilòmetres sense trànsit. L’oferta ha estat completada amb una proposta gastronòmica de qualitat als restaurants de la zona, com el Restaurant La Coma i el Refugi de Sorteny, que ha acollit 1.770 pernoctacions des de l’1 de juny fins al 3 de novembre.

Amb la temporada d’estiu-tardor finalitzada, Ordino Arcalís ara enfila els últims preparatius per a l’obertura de les pistes d’esquí, prevista per al 30 de novembre, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. Les primeres nevades a les cotes altes durant les darreres setmanes han generat bones expectatives per a l’inici de la temporada d’hivern.