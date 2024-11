Concurs de robots reciclats per infants a Andorra la Vella

Per segon any consecutiu, el Comú d'Andorra la Vella, a través de l'àrea de gestió del Pla nacional de residus i abocaments, ha organitzat un concurs de reciclatge i creació dirigit a infants d'entre sis i dotze anys residents a la parròquia. Aquesta iniciativa, emmarcada en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus que se celebrarà del 16 al 24 de novembre, té com a repte la creació d'un robot amb materials reciclats.

L’objectiu del concurs és fomentar la reutilització de materials i conscienciar sobre la importància de la gestió de residus de manera creativa i divertida. Es busca que els infants reconeguin materials reciclables i comprenguin que molts residus poden tenir una segona vida. Els participants hauran de fotografiar la seva creació i enviar-la, abans de les 18.00 hores del 24 de novembre, a l’adreça de correu electrònic [email protected]. Les inscripcions han d'incloure el nom i cognoms, la data de naixement, el correu electrònic i el número de telèfon de cada participant.

Els finalistes seleccionats hauran de portar les seves creacions al centre cultural La Llacuna per a l'entrega de premis. El concurs compta amb quatre guardons, amb vals regal de 200 i 100 euros, distribuïts en dues categories. Les bases es poden consultar i descarregar al web andorralavella.ad o trucant al telèfon 730 035.