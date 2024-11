La Massana llança una app per millorar la comunicació amb els ciutadans

El Comú de la Massana ha llançat l'aplicació La Massana +, disponible a les principals plataformes, com una eina integral per facilitar l'accés a informació, tràmits i serveis comunals. "És una aplicació global, que permet accedir a qualsevol informació, tramitar serveis o enviar incidències i suggeriments", ha explicat el conseller de Digitalització, Roc Viñals, juntament amb el cap d'Informàtica, Guillem Rabionet, tot indicant que "l'objectiu principal és agrupar-ho tot de manera senzilla per afavorir la comunicació amb els ciutadans".

A través de l'app, els usuaris poden accedir a la Seu electrònica per realitzar tràmits digitals, estalviant-se així el cost de la sol·licitud en molts casos. També compta amb una secció d'incidències, on es pot adjuntar una foto, geolocalització i descripció de la problemàtica, permetent que l'usuari faci un seguiment de l'estat i resolució de l’incident. A més, l'aplicació inclou una bústia ciutadana.

Altres funcionalitats de La Massana + inclouen la compra d'entrades per a esdeveniments i la contractació de serveis d’esplai i activitats extraescolars. Responent a una petició ciutadana, l'app també disposa d'un apartat per comunicar les defuncions, per ajudar els veïns que no puguin escoltar l'avís o que no siguin a casa en aquell moment.

Viñals ha subratllat que l’aplicació és "evolutiva", amb continguts i prestacions que s’actualitzaran per adaptar-se a les necessitats de cada moment. El conseller ha animat tots els massanencs i massanenques a registrar-se i aprofitar aquesta nova eina de comunicació comunal.