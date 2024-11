Pilar Escaler agafa el relleu com a secretària general del Tribunal d'Arbitratge

Fa ara quatre anys i mig que es va constituir el Tribunal d'Arbitratge del Principat d'Andorra, el que ja tothom coneix com el TAPA. Des de llavors, els càrrecs de presidència i secretària general han estat atorgats a Pierre Raoul-Duval, president actual del comitè, i a Juan Pablo Correa, el que des d'avui és ja l'antecessor de Pilar Escaler, la nova ocupant del lloc. Sobre això, cal recordar que el càrrec de secretari general és l’encarregat de fer, per delegació del Consell Arbitral, el seguiment dels diferents procediments arbitrals encomanats al TAPA. Una funció que ja es troba "en molt bones mans", tal com ha apuntat el mateix Raoul-Duval.

La cerimònia ha iniciat precisament amb el discurs del president, qui ha oficialitzat avui el relleu de Juan Pablo Correa a Pilar Escaler, agraint així el treball exercit per part de l'exsecretari i ressaltant el bon funcionament del Tribunal d'Arbitratge des de la seva creació. "Han passat quatre anys des de la inauguració del TAPA i avui hem tornat a reunir el Consell Arbitral per una oportunitat especial. Volem donar la benvinguda a la Pilar, qui tothom ja deu conèixer, i agrair la gran labor de Juan Pablo Corral perquè si el TAPA ha funcionat tan bé des de la seva obertura és gràcies a ell, i no era una tasca gens senzilla", ha concretat el màxim dirigent.

"La reencarnació del Principat". Així és com ha definit el president de l'estament arbitral a Escaler, advocada de professió i exdirectora de la Cambra de Comerç. Uns elogis de Raoul-Duval que encaixen a la perfecció amb el lema del TAPA, el qual és que 'l'èxit d'una institució arbitral recau en la seva confiança"', un punt que queda relegat "en un nou capítol que no dubto que serà excel·lent", ha exclamat amb entusiasme el president. Tot seguit, ha sigut Correa qui ha pres la paraula retornant els agraïments per la confiança dipositada en la seva figura durant aquest primer període del tribunal, el qual "ja és reconegut arreu del món i té un nom propi i un reglament modern i transparent".

El ja exsecretari del comitè arbitral ha proclamat que el tribunal "sempre buscarà l'àrbitre més neutral i imparcial possible", remarcant que Govern ja està posant en marxa convenis arbitrals, atès que del contrari "no hi pot haver arbitratges", ha subratllat. Unes paraules que, val a dir, va subscriure primer la mateixa Escaler fa uns dies en un mitjà radiofònic del país. Correa ha tancat el seu discurs posant de manifest que un jutge "no pot saber ni donar l'abast a totes les matèries dels milers de casos que pot tenir durant un any" i que Andorra té la fama i reputació de ser un país amb arbitratges neutrals.

Finalment, la nova secretària general del TAPA ha donat les gràcies per la confiança que li ha desprès el president i que "és conscient del nivell d'exigència i professionalització que implica el càrrec". Així, Escaler ha evidenciat davant tot el Consell "la credibilitat per resoldre les disputes de manera justa i imparcial", la qual forma part del segell del mateix organisme. A banda, ha ponderat l'adaptació que cal als temps moderns, "ja que vivim en una societat on els conflictes són inevitables", i que el tribunal està preparat per continuar garantint la reputació de les institucions. Escaler també ha celebrat que les empreses facin servir l'arbitratge "per guanyar temps entre les parts abans de recórrer a un especialista".