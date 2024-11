L'absoluta venç a Moldàvia i fa somiar (5-0)

Fins a 200 persones van veure ahir l'exhibició de la selecció de futbol sala als Serradells en el primer amistós contra Moldàvia. El marcador final va ser de 5-0 a favor dels locals, i encara per jugar el segon duel aquesta tarda (20.00 hores), els de Talin Puyalto no es neguen a somiar i volen arribar del tot preparats a la fase de grups de l'Eurocopa, la qual comencen el mes vinent rebent a Portugal.

A la primera meitat va haver-hi doblet d'Adrià Blat, un dels millors del combinat – juga a Segona B espanyola –. Primer al minut 11, quan després de guanyar l'esquena al seu defensor va rebre una bona assistència d'Oriol Rodríguez i va col·locar l'esfèric per sobre el porter rival, Sergiej Burduja. Al 17', l'aler va rebre per l'esquerra i va xutar creuat per tornar a batre el porter moldau. Als segons 20 minuts, Rodríguez va signar el 3-0 (32'), Sergiu Timpeu es va marcar en pròpia (37') i Brayan Pinto va fer la maneta al darrer minut.