Andorra acollirà la primera edició internacional de la Copa Col·legial 2025

La Copa Col·legial traspassarà fronteres per primer cop en la seva història amb l'organització de la XIX edició a Andorra la qual, enguany, batrà rècords amb cinc delegacions participants i s'espera que hi hagi la màxima participació, segons es va esmentar en la presentació d'ahir. Així doncs, del gener al maig del 2025 es disputarà aquest torneig col·legial que té com a objectiu principal poder donar-li visibilitat a l'esport escolar, així com poder oferir als jugadors i jugadores tota una experiència professional. La idea està basada en el mètode que segueixen als Estats Units, on els centres educatius s'enfronten entre ells i es viu un esperit esportiu que a Europa s'ha anat perdent, segons va mencionar el director de la Copa Col·legial Catalunya, Sergi Àlex. "Aquesta és la millor competició escolar d'Europa i és molt bo que la Federació Andorrana de Bàsquet ho vulgui acollir. Volem fer escola", va mencionar, recordant que és el primer cop que s'organitza fora d'Espanya.

Poder aportar una experiència totalment professional és essencial per al torneig. La cobertura periodística, les retransmissions en directe, el contingut a xarxes socials o, inclús, les fotografies i estadístiques de cada jugador són algunes de les accions que s'han dut a terme des de l'organització. "Són petites accions que hem implementat per fer-li una 'rentada de cara' i que sigui més atractiu", va revelar el director del torneig. En aquest sentit, també es vol crear cohesió entre les escoles i distreure als joves de les pantalles, que puguin veure "al seu rival a la cara i que sàpiguen que són companys". "Que els professors parin classes i, fins i tot, el director de l'escola vingui a animar als jugadors és molt important", va asseverar Àlex.

Les escoles no només són "elitistes", sinó que ofereixen oportunitats a centres públics i privats, va confirmar el delegat de la competició a Andorra, Guillem Piñeiro. Així mateix, s'ha signat un contracte de col·laboració amb la fundadora de Dixon Sport, Sheila Dixon, per fer un acompanyament acadèmic i esportiu amb el mètode estatunidenc. L'acord, amb dos anys de durada, potenciarà l'obtenció del 'rookie' del mes i de l'any, on els guardonats rebran una beca de 3.000 euros per a assessorament, acompanyament i consultoria en la seva formació esportiva. A més, amb el preu de les inscripcions, els joves tindran avantatges en autoescoles o restaurants, entre altres.

El sistema del torneig és similar a qualsevol competició continental o internacional, sense la creació d'una fase de grups o lliga prèvia. Entre vuit i dotze centres educatius de Barcelona, el Maresme, Catalunya Central, Girona i Andorra s'enfronten en rondes K.O., on en cada duel pots quedar eliminat. "Donem als jugadors una oportunitat única perquè potser només la juguen un cop a la vida. Cerquem que els partits siguin tota una experiència", va mencionar Àlex. Aquestes estan programades del gener al març del 2025 i finalitzaran amb vuit semifinalistes. A partir d'aquí i durant el mes d'abril, es dividiran en dos grups: 'Defenders' o defensors, quatre equips de Barcelona (històrics guanyadors de la copa) que s'enfrontaran entre si per un lloc a la final, i 'Challengers' o desafiadors, quatre equips de les altres regions que seguiran la mateixa dinàmica. Així doncs, la final serà el pròxim 9 de maig (hora i lloc encara per confirmar) entre un 'defender' i un 'challenger'. Cal remarcar que els equips poden ser femenins i masculins amb equips de segon d'ESO fins a segon de batxillerat.

Finalment, Piñeiro va animar a tots els centres educatius del país a la seva inscripció tant els equips masculins, com en els femenins. De moment, només s'ha confirmat la presència de l'Àgora International School, informa l'ANA.