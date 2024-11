Shop in Andorra Festival: enriquint el teixit comercial i turístic

Del 8 al 24 de novembre, el Principat d’Andorra celebra una nova edició del Shop in Andorra Festival, una iniciativa impulsada per Andorra Turisme que combina compres, música, gastronomia i activitats per a totes les edats. Aquest esdeveniment, que estrena nom per enfortir la seva marca, s'ha consolidat com un atractiu per a visitants en temporada baixa i ofereix una experiència completa de shopping en un entorn festiu.

Amb activitats pensades per a famílies, joves i infants, el festival es desplega a Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Pas de la Casa, decorant els carrers amb espais per a selfies, música en directe, exposicions i propostes gastronòmiques. La directora de màrqueting d’Andorra Turisme, Noemí Pedra, destaca que, malgrat el canvi de nom, el festival manté la seva essència: unir comerç i experiències perquè els visitants gaudeixin d’una oferta diferent i memorable.

Entre les novetats d’aquesta edició, destaca una renovació total dels photo calls que, amb el seu èxit viral en edicions passades, tornen per oferir als visitants escenaris per a selfies que complementen l'experiència al festival. "Tot i que els photo calls ja els vam fer l'any passat, que van funcionar molt bé, són totalment renovats," explica Pedra. La programació musical incorpora nous tributs, amb actuacions dedicades a grups icònics com L'Oreja de Van Gogh, El Canto del Loco i U2. Pel públic adult, s'introdueixen tallers únics com el de creació de perfums, una activitat que es presenta per primera vegada al festival.

Amb una proposta renovada i l’aval dels resultats, el Shop in Andorra Festival promet, un cop més, ser una cita ineludible que combina compres, diversió i cultura per a tota la família.

Com ha evolucionat el Shop in Andorra Festival des de la seva creació el 2013 fins a consolidar-se com un esdeveniment turístic de referència?

Vam començar el 2013 amb la voluntat aquesta d'intentar pujar el volum de visitants. Les dades ho avalen. Des del 2013 hem tingut un 40% més de visitants al mes de novembre respecte a l'any passat. Per tant, s'ha anat consolidant al llarg dels anys aquest festival i l'excusa tenir un moment de trobar la vinculada al comerç i fer gaudir d'aquesta experiència comercial entre els nostres visitants.

Quines són les novetats destacades d'aquesta edició?

Com a novetat, tot i que els photo calls ja els vam fer l'any passat, que van funcionar molt bé, són totalment renovats. Totes les activitats pels infants són totes noves. L’aposta musical també s’ha renovat amb tres tributs; un a l'Oreja de Van Gogh, una altra al Canto del Loco i una altra a diferents grups com U2. Respecte als tallers d'adults, enguany tenim un que és crea el teu propi perfum, que això no havien fet mai, i és una de les novetats. I després hi ha un espai més clàssic, però el que també ha funcionat més bé és a l'espai de beauty, on hi ha la gent que t'assessora en maquillatge, en perruqueria, etc.

Quins són els objectius principals de l’esdeveniment?

El Shop in Andorra Festival és un esdeveniment que vam començar el 2013, l'objectiu que teníem en el seu moment era buscar un motiu més per visitar Andorra en un moment de baixa afluència turística, o que hi havia menys afluència turística, vinculat molt al tema de l'experiència en compres. Portem ja molts anys treballant amb aquest esdeveniment, i aquest any, novament, el festival es tornarà a tenir el lloc al mes de novembre.

A què es deu el canvi de nom de l’esdeveniment, ara anomenat Shop in Andorra Festival, i quina nova marca s'ha vinculat per donar-li més projecció?

L'únic canvi que hem fet és aquest canvi de nom. Fins ara es deia Andorra Shop in Festival, i ara es diu Shop in Andorra Festival perquè s’associa a la nova marca vinculada al comerç que vam presentar fa uns mesos.

Quin paper juga Andorra Turisme en la promoció del Shop in Andorra Festival i com contribueix aquest esdeveniment al sector comercial del país?

Aquest festival s'encaixaria dins dels esdeveniments que es promouen des d'Andorra Turisme per tal de sumar en aquest sector i teixit comercial [...] i en aquest cas, perquè vinguin i comprin a Andorra, i que ho deixin de l'experiència dins Andorra.

Quin balanç feu de les edicions anteriors del Shop in Andorra Festival i com valoren els visitants les activitats i l'experiència general?

Quan analitzem les dades i preguntem que fiquem una nota a l'esdeveniment, l'any passat ens van fer caure una nota d'un 8,4. Valorem molt especialment les activacions i promocions als comerços, la música al carrer i la part de gastronomia. [...] Un 86% ens va manifestar que sí que recomanaria, per tant, són valoracions molt satisfactòries. Després, les xifres que no han parat de créixer, al novembre de l'any passat vam rebre un 661.000 persones que han visitat el país aquest mes, que suposa haver-hi un increment d'un 6,3 respecte a l'any anterior.