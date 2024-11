L'Andorra a Taula millora aquest 2024 la seva implicació de participants

Una nova edició de l'anual Andorra a Taula ha estat presentada avui a les instal·lacions del centre d'oci UNNIC Andorra amb la presència del president de la Unió Hotelera d'Andorra (UHA), Jordi París; el responsable de 'trade marketing' d'Estrella Damm, Javier Tirado; el responsable de Comunicació de Morabanc, Josep Lluís Trabal, i el xef executiu del recinte, Thierry Burton. Enguany, cal destacar que hi ha hagut una pujada en la participació respecte de l'any 2023, passant de 30 a 35 participants. "S'han apuntat cinc restaurants nous i hi ha nou establiments que tornen després d'uns anys d'aturada", ha informat París.

En concret, seran 21 hotels i 14 restaurants que oferiran del 8 al 30 de novembre menús tradicionals o de degustació entre 35 a 65 euros amb els quals pretenen donar sortida als productes de temporada i la cuina de muntanya. A més, aquesta edició torna a comptar amb restauradors de les set parròquies, fet que no succeïa des de la pandèmia. "Poder tornar a tenir participació de tots els territoris, com ho fèiem abans de la Covid-19, era un repte que volíem assolir i ho hem aconseguit", ha fet saber el president de l'UHA, afegint que van tenir més complicacions amb les parròquies altes.

Aquesta tradició de la Unió Hotelera, que compta des de fa molts anys amb el suport d'Andorra Turisme, Estrella Damm i, des de fa menys temps, de Morabanc, coincidirà de nou amb el renovat Shop In Andorra (antic Andorra Shopping Festival). Sobre això, París recalca que "hi ha molts participants que no pertanyen a l'UHA i altres que sí, però ens agradaria que fossin molts més hotels i restaurants". En aquest sentit, a banda del seu desig, el dirigent també ha apuntalat que encara que els turistes gaudeixen molt de la iniciativa, "el públic objectiu principal són els clients del país, ja que als residents els agrada molt l'Andorra a Taula", concreta l'ANA.

A causa dels bons resultats obtinguts l'any passat, es continuarà amb el format dels menús degustació per poder ampliar així l'oferta de restaurants. "És un pas més per seguir-ho reforçant", ha confirmat amb satisfacció París. Altrament, es recuperen els llibrets en paper tan característics de la cita, encara que s'opta per continuar el format en digital. "Hem volgut recuperar-ho perquè rebre-ho a casa sempre era motiu d'alegria, dona molta nostàlgia poder tenir-los en físic", ha esmentat el mandatari.

Per la seva part, Tirado ha declarat que l'objectiu és "potenciar la gastronomia local de cada regió". En aquest sentit, es destaca com a un altre de les novetats d'enguany que s'oferirà un menú maridat per poder tastar les dues varietats de cervesa Estrella Damm: la normal i l'Inèdit. "És una proposta que ve per millorar l'Andorra a Taula. Veurem com funciona", ha asseverat al responsable de màrqueting. Quant a Burton, veu la cita com una oportunitat perquè "cada casa pugui demostrar i fomentar la seva cuina".

També ha aprofitat l'ocasió per revelar la composició del menú que s'oferirà a l'UNNIC. Aquest estarà format per un aperitiu d'una fucàcia rústica amb sobrassada i camembert al forn; una amanida tèbia de cigrons amb carabassó brasejat, tomàquet sec i burrata sedosa com a primer plat, seguit d'un porro a la brasa amb musclos en escabetx casolà i unes vieires enrossides amb mantega fumada i un toc de bitxo picant. Com a quart plat, hi haurà un llom de cérvola amb reducció de cacau, cafè i essència de tòfona; i un duo de sorbets de gintònics de gerds i llimona per postres, tot acompanyat de les cerveses citades de 33 centilitres amb un preu de 65 euros.